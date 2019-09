La periodista Lisa Lovatt-Smith i Women's Link Worldwide, premis LiberPress 2019

La periodista i cooperant Lisa Lovatt-Smith, l'entitat Women's Link Worldwide o el músic León Chávez Teixeiro són alguns dels noms que rebran els premis LiberPress el dia 20 de setembre. Els guardons, que reconeixen persones i entitats que lluiten per la defensa de les llibertats i els drets humans, arriben a 21a edició «impregnats pel feminisme militant», segons el president de l'associació, Carles McCragh, que destaca que la majoria dels guardonats d'enguany treballen activament a favor de la igualtat entre homes i dones des d'àmbits com la justícia, el cinema o la música.

La guanyadora del Premi LiberPress és la periodista Lisa Lovatt-Smith per «haver posat la seva capacitat de comunicació als servei dels més desvalguts». Editora de la revista Vogue durant quinze anys, el 2002 va deixar el món de la moda per traslladar-se a Ghana, on va crear l'ONG OAfrica, dedicada a atendre infants necessitats. Des de l'àmbit periodístic, ha treballat en la denúncia del tràfic d'éssers humans i el maltractament infantil a l'Àfrica.

El premi LiberPress Catalunya és per al poble sahrauí per «la seva lluita valenta per la independència i la llibertat del Sàhara Occidental, per l'enorme patiment i sacrifici dels seus homes i dones, pel compromís dels seus dirigents i, especialment, en homenatge a tots els sahrauís morts, torturats i empresonats per exigir la retirada del Marroc del seu territori».

L'entitat Women's Link Worldwide, fundada el 2001 per l'advocada Viviana Waisman, rebrà el premi LiberPress Camins per haver procurat, des dels seus inicis, «obrir sempre camins per a les dones tant en el camp jurídic com més enllà, per la igualtat, la pau, el respecte dels drets humans per a nenes i dones».

El premi LiberPress Cinema ha recaigut en el director i guionista francès d'origen romanès Radu Mihaileanu, responsable de films com Le concert o Va, vis et deviens, per ser un cineasta d'una «extremada humanitat i compromís», i per utilitzar «la seva sensibilitat, emocions, capacitat poètica i humor per explicar un munt d'històries que ens porten a conèixer la valentia dels homes i de les dones que lluiten per una societat més intel·ligent, tolerant, solidària i valenta».

El LiberPress Joëlle Stinkess de Cançó és en aquesta ocasió per al músic mexicà León Chávez Teixeiro, per una extensa carrera professional plena de cançons «compromeses amb la llibertat, la rebel·lia, la defensa de tots els vulnerables i, molt especialment, de les dones, utilitzant el vehicle de la seva esplèndida veu per crear un horitzó de solidaritat difícilment superable».

La Fundació Crisàlida, que ofereix ocupació i habitatge a les persones amb discapacitat intel·lectual, i el seu impulsor, Jacinto Marqués Mancho, rebran el premi LiberPress Associacions, mentre que el de literatura Ramón Chao reconeixerà l'escriptor, professor i filòsof italià Nuccio Ordine «per la seva gran obra i treball tant en el camp filosòfic, literari, històric i assagístic».

El Premi LiVerdPress és per a SEO BirdLife (Societat Espanyola d'Ornitologia),que es dedica a la protecció, difusió i promoció de les aus, pel seu compromís amb el medi ambient.

El Memorial LiberPress d'enguany és per a l'activista hondurenya Berta Cáceres, com a reconeixement per a la seva lluita, al llarg de tota la seva vida, «per la justícia i els pobles oprimits, intentant procurar el benestar i el respecte dels pobles indígenes, especialment de l'ètnia lenca; per denunciar els abusos dels governs hondurenys i les multinacionals, les desfetes i la rapinya del medi ambient, de l'aigua i de les terres».

Cada any, els premis LiberPress incorporen un gest que fa de fil conductor. En aquesta edició és el triangle amb les mans, que representa el sexe femení, i que s'ha convertit en un símbol per a la igualtat de la dona.

Pel que fa al cartell d'aquesta edició, és un treball de llautó sobre fusta obra de l'artista gironina Roser Oliveras.