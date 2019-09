Un concert de Gaspar donarà el tret de sortida del 29è Mostrar't a Girona

Aquest vespre a les vuit s'inaugurarà la 29a edició del Mostrar't de l'Estació Espai Jove de Girona amb un concert del músic gironí Gaspar. Amb tan sols dos treballs, el seu EP If You Feel Something i el seu flamant nou àlbum Gaspar, és una de les referències de l'R&B i el soul del nostre país.

Avui es podran veure també alguns tastets de les mostres que s'exhibiran a l'Estació Jove en els propers mesos en el marc del Mostrar't, un projecte nascut l'any 2007 per donar impuls als joves creadors d'arts plàstiques de la ciutat de Girona i el seu entorn.

La programació artística d'enguany inclou l'exposició de pintura Fer parlar la natura, de Ferran Puig, que es podrà veure del 16 de setembre al 18 d'octubre; l'exposició d'il·lustració The art of knowing how to see us, de Rose Without Thorns, que es podrà visitar del 21 d'octubre al 22 de novembre, i la mostra de fotografia Efímer, a càrrec d'Alicia Bullich, que s'exhibirà també a l'Estació Espai Jove del 25 de novembre al 27 de desembre.