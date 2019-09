Sant Feliu publica els estudis d'arquitectura que opten a dissenyar el Museu Thyssen

L'espai a tocar del monestir on s'ha d'aixecar el nou edifici.

L'espai a tocar del monestir on s'ha d'aixecar el nou edifici. aj. de sant feliu de guíxols

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha fet públics els noms dels vint despatxos d'arquitectura que opten a dissenyar el futur Museu Carmen Thyssen. Aquesta setmana, el portal de contractació del consistori ha publicat la llista dels estudis que han presentat propostes per a la construcció de l'espai que ha d'acollir de forma permanent la col·lecció de pintura catalana de Carmen Cervera i d'on han de sortir els cinc projectes que passaran a la fase final.

Aquest nou pas en la tramitació de la construcció del museu, un gran projecte cultural que el municipi arrossega des de fa anys, arriba després el 30 de juliol es tanqués el termini per presentar candidatures, i que els serveis tècnics hagin comprovat una per una cada proposta rebuda, per assegurar-se que complien els requisits exigits.

Segons el regidor de Contractació ganxó, Josep Saballs, s'han presentat estudis «de gran solvència professional amb projectes museístics reconeguts a escala mundial i d'arreu de l'Estat».

Entre els despatxos més destacats que s'han postulat per tirar endavant la construcció de l'anhelat Museu Thyssen hi ha RQP Arquitectura, responsables de la rehabilitació del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Museu d'Història de Catalunya i diversos edificis del campus de Montilivi de la Universitat de Girona.

També ha presentat projecte per a l'equipament cultural MBM Arquitectura, que va idear el Museu del Disseny de Barcelona; o el despatx dels arquitectes gironins Olga Felip i Josep Camps, autors del Museu de l'Energia d'Ascó o el projecte Quatre rius i una sèquia de l'Ajuntament de Girona.

Així mateix, també aspiren a la construcció del museu el despatx de Mias Arquietectes, que va quedar finalista per a la construcció del Camp Nou, o Fuses Viader Arquitectes, l'estudi gironí al capdavant de la reconversió de l'antic hospital Santa Caterina en la seu de la Generalitat a Girona, la fortalesa de Sant Julià de Ramis o el Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols.



Cinc passaran a la final

Ara, un jurat especialitzat haurà d'estudiar cada proposta de les vint validades pels tècnics i escollir les cinc que passen a la fase final. Els seleccionats hauran d'elaborar un document més específic del projecte que proposen i, finalment, es triarà el guanyador amb criteris arquitectònics.

Quan el projecte seleccionat estigui redactat, es posarà a aprovació inicial i se seguirà amb l'exposició al públic. Un cop es tingui l'aprovació definitiva i se sàpiga la xifra econòmica del projecte, es traurà a licitació per la construcció de l'edifici, que s'ha d'aixecar a l'aparcament que hi ha entre el monestir i els jardins de Can Blasco.