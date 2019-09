Dalí també bat rècords a Mònaco

L'exposició Dalí, una història de la pintura al Fòrum Grimaldi de Mònaco ha tancat les portes després d'haver superat els 80.000 visitants en poc més de dos mesos. En els 65 dies que ha durat la mostra -del 5 de juliol al 8 de setembre- l'han visitat diàriament de mitjana unes 1.230 persones.

Amb aquestes xifres, l'exhibició s'ha convertit en la segona mostra més visitada al centre cultural del Principat de Mònaco, des que va obrir l'any 2000. Ha igualat l'exposició L'Or dels Faraons i només ha estat superada per una altra dedicada a Grace Kelly el 2007.

Inaugurada a principis de juliol pel príncep Albert de Mònaco, la mostra estava organitzada per la Fundació Dalí i el Fòrum Grimaldi, juntament amb el Museu Reina Sofía de Madrid i el Museu Dalí de Sant Petersburg, a Florida.

La coordinadora general de la mostra, Catherine Alestchenkoff del Fòrum Grimaldi, fa una valoració molt positiva de la rebuda que ha tingut l'artista figuerenc a Mònaco en el trentè aniversari de la seva mort.

Per part de la Fundació Dalí, Montse Aguer, directora dels Museus Dalí i comissària de l'exposició, assenyala que «amb aquesta exposició, molt ben acollida tant pel públic com per la crítica, hem volgut oferir una mirada diferent sobre Dalí: una mirada que ha posat èmfasi en el seu interès per la història de la pintura, pels grans mestres clàssics i per l'estudi aprofundit de la tècnica i l'ofici de pintor».

La mostra resseguia les influències que els grans mestres de la història de l'art van exercir sobre Dalí, així com la petjada que l'artista va deixar en els moviments pictòrics del segle XX, a partir de 52 pintures, 28 dibuixos, 30 documents -entre els quals hi havia diversos manuscrits, revistes i llibres-, 48 fotografies, una desena d'objectes del taller de Salvador Dalí i deu documents audiovisuals.

A més de presentar obres com La memòria de la dona-infant, de 1929, L'espectre del sex-appeal o Elements enigmàtics en un paisatge, de 1934, la mostra també reproduïa el taller ideal que Dalí va projectar a Portlligat, guiat per La divina proporció de Luca Pacioli, il·lustrat per Leonardo Da Vinci, un espai amb múltiples finestres per deixar entrar el paisatge i la llum que acaba plasmant a les seves teles.