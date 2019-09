Cadaqués mostra les fotografies que Jacques Léonard va fer a Salvador Dalí

La Fundació Photographic Social Vision organitza a Cadaqués Salvador Dalí. Jacques Léonard, una exposició formada per 14 fotografies, algunes inèdites, captades pel fotògraf francès. La mostra, que es podrà veure del dissabte 20 al diumenge 29 de setembre a la Galeria Oda, a 100 metres de l'església del municipi empordanès, forma part de la programació de la tercera edició del Festival Internacional de Fotografia in Cadaqués i inclou tres reportatges que Jacques Léonard va realitzar entre les dècades dels 50 i els 60.

El primer reportatge va ser publicat a Revista l'any 1955, el segon a La Gaceta l'any 1957 i l'últim, que data del 1963, es desconeix si mai es va publicar. Les instantànies mostren l'amistat que unia els artistes, amb una complicitat que es veu reflectida en les actituds que mostra el pintor a les imatges: des del posat artificiós del geni del surrealisme a escenes més «íntimes i quotidianes».

Segons explica la fundació, la relació entre tots dos es remunta a principis dels anys cinquanta, quan el fotògraf va ser presentat al pintor per Alberto Puig Palau, industrial tèxtil de la burgesia catalana, amic i protector d'artistes al qual els gitanos van batejar com a «Oncle Alberto». En aquell moment, Jacques Léonard no havia contret encara matrimoni amb Rosario Amaya, a qui Salvador Dalí havia demanat que posés com a model, proposta que ella va rebutjar. La comunitat de la perifèria de Barcelona va ser un dels temes que Léonard va tractar al llarg de la seva vida professional.

Sobre aquesta temàtica, precisament, l'Alfolí de la Sal de l'Escala –on el fotògraf va morir l'any 1994– inaugura també aquest divendres l'exposició Danses gitanes, una mostra amb 16 fotografies que il·lustren escenes de ball que va captar en diverses festes de les comunitats gitanes.

La fundació, que organitza l'exposició de Cadaqués, representa l'arxiu de la família Leónard, amb negatius i còpies de principis dels 40 i finals del 70, que han heretat els seus fills Santi i Álex Leónard. L'objectiu de l'entitat és, precisament, donar a conèixer la seva obra i, per això, estan creant el primer lloc web dedicat al fotògraf, un espai on es posarà a l'abast de tothom la seva trajectòria i llegat. A més, la propera primavera, la galeria Anne Clergue d'Arles, a França, acollirà una mostra de l'autor amb fotografies certificades pel seu fill i que estaran a la venda. Serà la primera vegada que les obres de l'autor francès es podran comprar a França.