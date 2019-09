El Milestone «homenatja a la vellesa» amb un mural al restaurant Can Roca de Girona

La paret del restaurant Can Roca amb les primeres traces del mural

El festival d'art urbà Milestone Project que es celebra a Girona està pintant una de les parets que hi ha en el restaurant de Can Roca, al barri de Taialà, per oferir un "homenatge a la vellesa".



Es tracta de dues mans agafant-se, una imatge que el xef Joan Roca ha explicat que surt d'un vídeo promocional en què els seus pares s'agafen de les mans. Ara, aquesta imatge s'està reproduint a gran escala en una de les façanes del restaurant dels pares dels germans Roca.



El cuiner, però, ha assegurat que aquesta pintura també és "un homenatge al barri" i a la "integració" que representa de diferents cultures.



En la 8a edició del Milestone Project també s'està pintant un mural de cinc façanes del campus de Montilivi de la Universitat de Girona i un edifici al barri de Germans Sàbat.





L'artista @AXELVOID està treballant a la @univgirona de #Montilivi amb aquesta obra de gran format que ocupa 5 parets. Us animem a anar-la a veure! ??????

?? Aina Yraola pic.twitter.com/QDu7XLFJMu — Milestone_Project (@MilestoneGirona) September 10, 2019