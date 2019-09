Montse Barderi: La història de les dones humils narrada «amb la seva pròpia veu»

Les històries de les dones de classe humil explicades «amb la seva pròpia veu» és l'essència de La memòria de l'aigua, la novel·la per la qual la periodista, escriptora i filòsofa Montse Barderi va recollir ahir el 52è Premi Prudenci Bertrana. «Em sentia en l'obligació moral d'escriure aquesta història, perquè hi ha poques dones de la Catalunya pobra que l'hagin pogut explicar. Sempre l'ha explicat la gent que tenia el temps i els recursos per fer-ho», va afirmar ahir Barderi sobre una novel·la que repassa tres generacions de dones i que narra la història de la seva família sense ser autobiogràfica en dos escenaris que, amb topònims inventats, recorden Sabadell i Bellpuig.

«Les persones de classe baixa no tenim una gran tradició als arxius, per això hem d'usar la imaginació», va subratllar l'autora. El pas del món rural a l'entorn industrial, el maltractament, la pèrdua de la mare o el poder salvador de la literatura són alguns dels temes que aborda l'obra, en què Barderi explora també «com atribuïm paraules i records nostres a la gent que no vam conèixer».

Barderi va reivindicar que beu de la tradició de tres dones: Carme Riera, Teresa Pàmies i Maria Mercè Marçal, «per la mirada femenina i feminista». Especialista en estudis de gènere, va destacar que és «un privilegi publicar aquest llibre amb tot l'orgull i la tranquil·litat», en un moment en què la lluita de les dones és ben visible. «Fa trenta anys que soc feminista, i en la meva joventut, la paraula 'feminista' era un insult, gairebé», va assegurar.

El Premi Prudenci Bertrana de novel·la, dotat amb 30.000 euros, juntament amb la resta dels Premis Literaris de Girona, es va entregar ahir al vespre en un acte a l'Auditori de Girona en què van participar el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga.

La convocatòria d'enguany, a la qual han concorregut 166 obres entre totes les categories, ha canviat el format respecte a les edicions anteriors. S'ha avançat el veredicte del jurat –el nom dels premiats es va conèixer a finals de juny– per poder ajuntar el lliurament dels guardons i l'edició. Així, a partir d'avui els llibres premiats ja es poden trobar a les llibreries i, durant tot el matí, els autors guardonats signaran exemplars en diferents establiments de Girona: Abacus (10.00-10.30), Les Voltes (10.45-11.15), Geli (11.15-11.45), Calmot (11.45-12.00), Llibreria 22 (12.00-12.30) i Empúries (12.45-13.15).