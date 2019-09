Asian Dub Foundation, Zoo, Oques Grasses, Lildami i Ken Ishii actuaran a La Copa

La programació musical de les Fires de Sant Narcís tindrà com a caps de cartell a l'escenari de La Copa grups com els londinencs Asian Dub Foundation, els valencians Zoo (que faran el penúltim concert abans d'una retirada temporal), Oques Grasses i artistes com Lildami i Ken Ishii.

El primer dia de la festa major, el 25 d'octubre, serà el torn de la música independent, amb els guanyadors del Concurs Intro de l'any passat, President Xai; els empordanesos Fetus; els vidrerencs Illinoise, i els palafrugellencs Bad Mongos.

Els dos dissabtes de Fires, dies 26 d'octubre i 2 de novembre, seran jornades de l'escena musical catalana. En el primer hi haurà Zoo, els osonencs Oques Grasses i el quintet femení Maruja Limón. En el segon hi haurà el músic de Sitges Ramon Mirabet, la banda de Calafell Buhos i el traper terrassenc Lildami.



Música negra i electrònica

La música negra i el funk seran les protagonistes de la vigília de Sant Narcís amb la Black Music Big Band -en una actuació basada en Red Hot Chili Peppers- i els sevillans O'funk'illo; i la música electrònica ho serà el 31 d'octubre, amb Ken Ishii, John Acquaviva i Dosem.

La banda anglesa Asian Dub Foundation actuarà l'1 de novembre a La Copa, el mateix dia que ho farà el grup de punk-rock tarragoní Crim i el grup de rap de Vallecas Ira.

La programació musical també es repartirà amb escenaris a la plaça de Sant Feliu, l'envelat de la plaça de Miquel de Palol i a La Copeta, però també al carrer Ferreries Velles (dins de les fires populars), a la plaça Sant Pere amb el Sant Pere Rock, a l'Estació Espai Jove amb Joan Colomo i al Sunset Jazz Club, entre d'altres.

A l'escenari de Sant Feliu hi passaran Els Berros de la Cort, l'exlíder de Dusminguet i la Troba Kung- Fú Joan Garriga, la cantant de soul Koko Jean & The Tonics, el grup gironí Carmen 113, el duet empordanès Cala Vento, el cantant de Girona Xebi SF, la banda banyolina Morgat Morgat i compositor barceloní Pau Vallvé.

L'envelat de la plaça de Miquel de Palol oferirà música de ball amb l'Orquestra Selvatana, l'Orquestra Maravella i La Principal de la Bisbal. Per La Copeta passaran Reggae per Xics, Els Ramonets, amb versions de Ramones i Xiula.