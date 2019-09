La memòria històrica, les guerres i l'abandonament rural, eixos del programa cinematogràfic de Temporada Alta

La programació cinematogràfica del festival Temporada Alta es centrarà en tres línies bàsiques: la memòria històrica, les guerres i l'abandonament del món rural a partir de produccions catalanes, espanyoles i internacionals. Un dels exemples és 'Occidente' de Jorge Acebo Canedo, qui preestrenarà la pel·lícula a Girona. El film es basa en un director de cinema exiliat que torna al poble d'on va marxar fa molts anys i es retroba amb el seu amor de joventut. Per altra banda, el festival també projectarà 'Liberté', d'Albert Serra. Aquest llargmetratge mostra la història d'un grup de llibertins expulsats de la cort de Lluís XIV i ha rebut el Premi Especial del Jurat de Cannes d'aquest any.

Un altre film que es projectarà després de ser guardonat a Cannes és 'Lo que arde', d'Oliver Laxe. En aquesta ocasió parla del retorn d'un home que torna al seu poble després d'un any a la presó. 'Lo que arde' es situa en un poble rural de Galícia i explica com poc a poc es generen les condicions perquè acabi devorat per les flames.

Dins del festival també es preestrenarà 'Les Perseides', dirigida pels catalana Alberto Dexeus i Ànnia Gabarró. La pel·lícula indaga sobre la central tèrmica d'Escatrón, a Saragossa, que es va construir sobre un camp de batalla de la guerra civil. Així doncs, amb aquesta producció volen fer palesa la nefasta gestió de la memòria històrica que s'ha fet en el país.

En el marc del festival Temporada Alta també es projectarà An Elephant Sitting Still, de Hu Bo. Aquesta pel·lícula xinesa reflecteix un drama social generacional que es viu en una ciutat industrial de la Xina. El film arriba a Girona després de triomfar a la Berlinale 2018.



Les relacions entre el cinema i el teatre

Temporada Alta aposta per propostes que fusionen gèneres i que pugen les imatges cinematogràfiques als escenaris. Aquest any, creadors internacionals en presenten una mostra, com és el cas de Christiane Jatahy a 'O agora que demora', una obra coproduïda amb el Festival. Una altra de les propostes que fusionen ambdós gèneres és 'Retour à Reïms', de Didier Eribon i dirigida per Thomas Ostermeier, un dels directors de les darreres dècades i artista habitual al festival. També s'ha programat 'Retrospective', de Jérôme Bel que s'estrenarà a l'Estat espanyol, és la primera peça en format cinematogràfic del ballarí i coreògraf.

Altres ponts entre cinema i arts escèniques que ha creat el festival és el projecte 'The One Project', en el qual es proposa a un artista provinent de les arts escèniques la creació d'un curt cinematogràfic. En les darreres edicions s'ha creat amb Barò Evel i Xavi Bobés, i per aquesta tercera edició del projecte s'està treballant amb un col·lectiu artístic que encara no s'ha donat a conèixer.

Temporada Alta explica, a través d'un comunicat, que les projeccions seran presentades per un membre del col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona i comptarà amb la presència de membres de l'equip artístic i tècnic de cada pel·lícula. La programació de cinema dins el festival Temporada Alta està feta en coordinació i col·laboració del col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona / Cinema Truffaut.