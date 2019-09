El mural d'homenatge als pares dels germans Roca agafa forma

Les mans de Josep Roca i Montserrat Fontané agafades, simbolitzant la unió, l'esforç i la transmissió de valors, és l'element central del mural que el festival d'art urbà Milestone Project està pintant a Taialà per homenatjar els pares dels germans Roca i la gent del barri. L'obra, una peça del pintor gironí Daniel Fortià a l'edifici que acull els estudiants en pràctiques d'El Celler just davant del restaurant familiar, reprodueix un dels plans d'un vídeo elaborat pel mateix Celler de Can Roca per explicar el seu procés creatiu a través de la memòria.

«Per a nosaltres és una imatge molt potent en el context, explica la nostra idea de la família, l'esforç i el treball dels pares i també la integració i la vida al barri de Taialà, on hem nascut i crescut, a més de ser un homenatge a la vellesa», explicava ahir el xef Joan Roca, que està satisfet de la segona col·laboració amb el festival, ja que l'aparcament de Can Roca també compta des de l'any passat amb una de les obres del Milestone.

El festival també ha arribat a una de les zones on encara no havia actuat, a Germans Sàbat. L'encarregat de materialitzar el mural ha estat l'artista italià Millo, i la paret escollida, un lateral de la plaça de Germans Sàbat. En la seva segona intervenció a Catalunya, ha transformat una façana blanca en una escena naïf on es pot veure un personatge ventant-se amb un vano del qual surten roses, integrat en una ciutat caòtica, un fons habitual de les seves obres, però en el que, entre avions i carreteres, ha incorporat elements del barri, com la torre d'aigua.

En els dies que l'artista i el seu equip han treballat al barri s'han sentit «molt ben acompanyats pels veïns», explicava Eleonora Avino, col·laboradora de Millo, que assenyalava que alguns fins i tot els han dut vanos perquè agafessin idees per al disseny.

La resposta de l'entorn, explica un dels codirectors del festival, Xavi Masó, ha estat tan positiva que estan estudiant la possibilitat que Millo torni l'any vinent per pintar de nou a la plaça.

El gran repte d'aquesta edició, però, ha estat el gran mural de l'artista Axel Void, que ha omplert cinc parets de l'edifici Lear, un aulari al campus de Montilivi de la UdG. El disseny parteix de fotografies, que es van haver de projectar a les façanes de nit per poder fer un primer esbós. De colors vermells i negres, és l'obra «més dramàtica i fosca d'enguany, per mostrar la cruesa de la realitat» i recorda algunes de les influències de l'artista, com Goya i Rembrant, explicava Nacho Moltó, codirector de la cita d'art urbà. La Universitat també ha avançat que vol seguir cedint parets al festival en futures edicions, segons Masó.

El festival, que en vuit edicions ha creat 36 murals de gran format, té pendent una quarta obra per l'ajornament que ha afectat la intervenció del marroquí Mohamed L'Ghacham, que treballarà a Girona a finals d'octubre.