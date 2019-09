El Temporada Alta torna a connectar amb el món educatiu en la tercera edició del projecte A Tempo

La tercera edició del projecte A Tempo (de la fundació La Ciutat Invisible i el Festival Temporada Alta) tornarà a connectar el món de les arts escèniques amb l'entorn educatiu de Girona i Salt durant i més enllà del festival de teatre. Enguany s'hi suma la col·laboració amb 'Escoles Tàndem', de la Fundació Catalunya La Pedrera, a tres escoles "sensibles" de Girona est i un institut de Salt, i s'estrena una versió pròpia del Torneig de Dramatúrgia per instituts, amb textos escrits per estudiants de batxillerat de quatre centres. En la segona edició d'aquest projecte pedagògic ja hi van participar tots els instituts públics de les dues poblacions, un 88% de les escoles públiques de Salt i un 52% de les gironines (amb la implicació de més de 650 docents). Enguany sembla que el creixement serà important amb 331 inscripcions realitzades (el triple que l'any passat) quan encara no s'ha tancat el procés.

A Tempo és una iniciativa de La Ciutat Invisible, la fundació impulsada per Bitó Produccions i Temporada Alta l'any 2013. El projecte té diversos eixos d'actuació, la majoria lligats al Festival Temporada Alta, que es desenvolupen des de fa dos cursos. També té el suport de la Fundació Banc de Sabadell, i enguany de la Fundació Catalunya la Pedrera (pel projecte Escoles Tàndem). En total, disposa d'un pressupost de 350.000 euros per tirar endavant les activitats, sense finançament públic.

El darrer any A Tempo va arribar a 34 centres educatius de Girona i Salt, i a 6.400 alumnes d'entre 3 i 16 anys, amb més de 600 docents implicats i 87 professionals de la cultura, per un total de 189 'accions educatives'. De cara a la tercera edició, Salvador Sunyer és més que optimista. Amb les inscripcions encara obertes, el director de Temporada Alta avançava aquest divendres que ja hi ha més de "300 classes" inscrites per participar d'una manera o d'una altra al programa.

Al seu parer, l'objectiu d'arribar al 100% de la comunitat educativa de Girona i Salt no és gaire lluny. "Anem cap als 10.000", ha proclamat el president de la Fundació La Ciutat Invisible, Joaquim Nadal, en el mateix sentit. "Anem cap a aconseguir l'objectiu del 100% dels centres de primària i que els sis eixos d'A Tempo arribin a tot el sistema educatiu de l'àrea de Girona i esdevinguin un model exportable", ha destacat.

El programa de Temporada Alta a l'Aula repeteix i amplia l'oferta d'espectacles oferts a les escoles (alguns, creats expressament per A Tempo), mentre que 'Artistes a l'Aula' (de cara al segon trimestre del curs) s'expandeix fins a Sils i Anglès. En edicions anteriors hi han participat professionals com Lluís Homar, Clara Peya, Cristina Cervià, Pere Arquillué o Juan Carlos Martel.

Un gran reclam de la tercera edició és la incorporació del Torneig de Dramatúrgia a les activitats ofertes. El I Torneig de dramatúrgia per a Instituts, amb textos escrits per estudiants de quatre centres de batxillerat de la zona, és una prova pilot inspirada en el torneig del festival teatral que se celebra des de fa 8 edicions.

Enguany hi participaran quatre classes dels centres IES Vallvera de Salt, l'Institut Jaume Vicens Vives, l'Institut Santiago Sobrequés i Vidal i l'Escola La Salle de Girona. Albert Fons impartirà cursos de dramatúrgia als instituts seleccionats i un grup d'alumens presentarà un text inicial que s'acabarà de desenvolupar amb l'ajuda de Cristina Clemente i Estel Solé. Un cop polides, les obres dels quatre instituts s'enfrontaran en la final que se celebrarà el 9 de desembre a la Sala La Planeta, davant un públic format pels mateixos alumnes dels instituts.

D'altra banda, aquest any també hi ha una iniciativa en col·laboració amb ConArte Internacional en què es potencia que els mateixos alumnes dirigeixin un espectacle. És el cas dels estudiants de 4t d'ESO de l'Institut Salvador Espriu de Salt que el dissabte 8 de desembre estrenaran una peça escrita i dirigida per ells mateixos, en què es parla de la diversitat.

Escoles Tàndem

L'altra novetat de l'edició és que s'han introduït els projectes Escoles Tàndem, de la Fundació Catalunya la Pedrera, que connecten els equips de la Fundació La Ciutat Invisible i Temporada Alta amb un institut de Salt i tres escoles de Girona, amb l'objectiu de singularitzar els centres en el marc d'un procés d'innovació.

A partir d'un anàlisi conjunta de les necessitats específiques del centre educatiu, s'adreçaran les competències des de metodologies de treball per projectes, posant l'accent sobre la creació escènica. Es proposa un aprenentatge transversal a tot el centre, que impliqui el conjunt del professorat i permeti teixir aliances amb altres projectes artístics i educatius del territori.