El festival de Cinema de Girona projectarà 241 films de 50 països en set espais

El Festival de Cinema de Girona, que arrenca aquest dimarts, projectarà 241 pel·lícules procedents de més de cinquanta països diferents, destacant sobretot la presència d'Israel, Mèxic i Iran. Per a la 31a edició, que s'allargarà fins dissabte, el certamen té previstes més de 400 projeccions i, en alguns moments, segons el director del festival, Lluís Valentí, hi haurà projeccions en nou sales simultànies, un fet que «poques vegades es repeteix a Catalunya».

La inauguració del festival aquest dimarts a les vuit als Cinemes Albèniz tindrà la cantant i saxofonista Andrea Motis i el dj i productor Carlos Bayona com a convidats. Motis protagonitza el film Andrea Motis. La trompeta silenciosa, dirigit per Ramon Tort, que l'ha seguit durant tres anys per documentar la vida d'una cantant que «viu l'ofici d'una manera diferent» en «una pel·lícula humil i gens pretensiosa, com ella». Pel que fa a Bayona, presentarà el videoclip Like neon lights.

El festival s'estructurarà en nou seccions (Llargmetratges, Documentals, Curtmetratges, Festival dels Infants, Music Films, Web Sèries, Experimental Art, Handicapped i FICGLB -Festival Internacional de Cinema Gai i Lèsbic)-, a més del British Council, el The Israel Film Council, i un apartat de Miguel Becerra.

Entre els films que es projectaran hi ha el documental Chef's Diaris: Scotland, sobre el Celler de Can Roca; Ayotzinapa, el paso de la tortuga, produïda per Guillermo del Toro; les première de Lone Wolve i A casa o, com a clausura, una sessió amb tres curtmetratges de Macarena Gómez presentats per l'actriu.

Les projeccions es podran veure en espais com els Cinemes Albèniz, la Fundació Valvi, Moby Disk, la Casa de Cultura, l'EspaiCaixa i l'Auditori Josep Irla.

A més, també hi ha previstes activitats paral·leles com un workshop sobre la música al cinema o l'exposició del fotògraf mexicà Pato Gómez a la Fundació Valvi que es presentarà durant el festival i es podrà veure entre el 14 d'octubre i principis de novembre. Ballerina GTO és una sèrie fotogràfica de 21 fotografies que, explica Gómez, retrata «la delicada força de ballarines i ballarins en espais emblemàtics de l'estat de Guanajuato».

D'altra banda, dimecres i dijous hi ha previst el Festival dels Infants als Cinemes Albèniz. Uns 2.000 alumnes de les escoles gironines podran assistir a les projeccions de catorze pel·lícules de diferents països, amb la voluntat de viure «l'emoció compartida en una sala de cinema» i de «generar-los un criteri», ja que hauran de votar els millors films», destaca el director del festival.

El regidor de Cultura de Girona, Carles Ribas, subratlla la «transversalitat» del certamen i la capacitat per «generar públics nous», a més de realçar el talent de casa.

En aquest sentit, un dels objectius del certamen, explica Valentí, és «potenciar el talent emergent», per això la plaça Independència comptarà amb un Espai Networking, al qual es podrà accedir a través d'una catifa vermella. Aquest espai per fer contactes tindrà continuïtat a la xarxa més enllà de les dates del festival.

Les entrades es poden comprar a partir de dimarts a la tarda al punt d'informació del festival, a la plaça Independència de Girona.