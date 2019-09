Un llibre imagina una conversa entre Walter Benjamin i Bertolt Brecht a Portbou

L'editorial gironina Rupes Niagra ha publicat el llibre Walter Benjamin & Bertolt Brecht: trobada a Portbou/Rencontre à Portbou, en versió bilingüe català-francès, de l'escriptora i antropòloga francesa d'origen romanès Maria Maïlat. La publicació es tracta d'un text dramàtic que planteja una conversa fictícia entre el filòsof Walter Benjamin i el dramaturg Bertolt Brecht, tots dos alemanys, traduït per Anna-Maria Corredor i il·lustrat per Guillén, amb pròlegs de Carles Duarte, Vicenç Altaió i Pilar Parcerisas.

A les pàgines de la publicació, aquests dos personatges, dues grans personalitats de la literatura, es troben a l'estació de Portbou, la localitat on Benjamin es va suïcidar quan fugia dels nazis, enmig d'un munt de passatgers afectats per una vaga, que no saben què fer. «Són dos exiliats que decideixen matar el temps jugant a la seva última partida d'escacs resseguint les seves paraules i pensaments», explica la sinopsi. Des de l'exili i el traspàs «dels vençuts pels cants heroics de la història oficial», reflexionen sobre la vida, la mort i els valors de l'art en l'Europa convulsa del feixisme. Segons l'editorial, es tracta d'un diàleg «emocionant» que ressona a la marquesina de l'estació i «escampa les paraules per mar i muntanyes d'aquesta frontera de memòria i exili». Entre aquests diàlegs plens de sentit avui en dia, les paraules forcen el futur a obrir-se vers un canvi en la geografia política i cultural d'Europa i del món.

L'escriptora ha aplegat les empremtes escrites de les dues vides, «a manca de poder fer un reconeixement als centenars de milers de persones anònimes mudes que van morir durant les guerres i els exterminis del segle XX i començaments del XXI». Aquest diàleg , segons detalla Maïlat, «està dedicat a la memòria dels sense nom que han afrontat la mort dues vegades»: una primera vegada físicament, amb la fi de la seva vida, i una segona amb el tancament del passat i d'un cicle.



Una lectura escenificada

Aquest diàleg va ser escrit amb motiu de la III Escola d'Estiu Walter Benjamin (Portbou, 2018) per una lectura escenificada, organitzada per l'Associació Passatges de la Cultura Contemporània i l'Ajuntament de Portbou. A tall d'agraïment, els pròlegs del llibre han estat obra dels poetes Carles Duarte i Vicenç Altaió, encarregats de donar vida a Benjamin i Brecht, respectivament, i la presidenta de l'Associació Pilar Parcerisas.

La presentació oficial del llibre es farà aquest diumenge 29 de setembre a les 11 del matí a la Casa Walter Benjamin de Portbou (avinguda de Barcelona, 7-11), dins dels actes de cloenda de la IV Escola d'Estiu Walter Benjamin, que tindrà lloc del 27 al 29 de setembre al municipi alt-empordanès, coincidint amb el 79è aniversari de la mort del pensador alemany. L'esdeveniment anirà a càrrec del poeta Carles Duarte i també hi assistirà l'autora.

L'editorial Rupes Nigra va néixer a principis del 2017 amb l'objectiu de publicar llibres que siguin de qualitat tant en el contingut com en la presentació. De fet, volen que els llibres esdevinguin veritables edicions de col·leccionista i els agrupen dins la col·lecció «Diàlegs». Precisament, és per això que se'n fan molt poques edicions de cada publicació, es venen en poques llibreries seleccionades, a les presentacions que organitzen i a través del seu web.