La vila vella de Tossa s'omplirà d'electrònica de nou amb el Fort Festival

El Fort Festival tornarà a omplir de música electrònica la Vila Vella de Tossa de Mar del 4 al 6 d'octubre. Tindrà una capacitat per a 2.300 espectadors per dia majors de 18 anys, repartits entre un escenari principal a l'església de la Vila Vella i un escenari al costat del far.

El divendres 4 serà el dia dels lives, entre els quals, un de molt esperat protagonitzat pel duet alemany Âme i el canadenc Mathew Jonson. El dissabte 5 hi haurà els plats forts d'aquesta edició, amb Recondite i les discjòqueis Ellen Allien i HAAi, mentre que el diumenge 6 serà un dia més tranquil, amb Adriatique, Patrice Bäumel o Tale Of Us.

L'edició d'aquesta tardor també comptarà amb l'espai infantil Fort Festival Kid, amb activitats que es portaran a terme el dissabte 5 de 10 a 2. Seran gratuïtes, pensades per a nens i nenes de 4 a 14 anys i, entre d'altres coses, es faran tallers de DJ o de maquillatge en col·laboració amb l'acadèmia Plastic, però també un taller d'ecosostenibilitat on es donaran eines per aprendre a reciclar de la forma més divertida. Es parlarà de residu zero i s'ensenyaran noves tècniques de reciclatge com els ecobricks.

Com a novetat d'enguany i sorgit de la nova àrea d'Igualtat de gènere de l'Ajuntament de Tossa el festival comptarà amb un Punt Lila, que estarà identificat clarament amb una carpa i té l'objectiu que el festival sigui un espai lliure de violències sexuals. De fet, tindrà visibilitat més enllà de la mateixa carpa ja que hi haurà voluntaris itinerants explicant l'existència del Punt Lila i també cartelleria, samarretes, polseres i projeccions de frases no sexistes durant el festival.

A més durant el matí de dissabte en el Fort Festival Kids, la sociòloga Cristina Vila impartirà una xerrada-taller del projecte Canvia el conte: No és no i... canvia el conte!, destinada a les familíles per tal d'educar en igualtat a través dels contes i de la música.

La regidora de Festes de Toss, Andrea Nadal, afirma que «es tracta de l'últim gran festival de temporada a la Costa Brava i creiem que és positiu per allargar l'estiu a Tossa». Nadal afegeix que «enguany s'ha exigit un pla d'autoprotecció. I entre d'altres millores, es destaca l'augment del personal de seguretat i de les sortides d'emergència, i la ubicació d'una carpa d'Energy Control».