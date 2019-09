Jordi Navarro novel·la la cara B de la ciutat de postal

L'exregidor de la CUP a Girona, Jordi Navarro, debuta en la novel·la amb Pedres i boira, un llibre de relats ambientat al Barri Vell gironí entre finals dels 70 i l'actualitat amb personatges que «no han participat en el relat d'èxit de Girona». Assenyala que es tracta de «ficció amb rerefons de realitat» i que «no és una novel·la a l'ús, ni una guia turística, ni una autobiografia ni un llibre polític, però sí que té una mica de tot», amb la voluntat d'oferir «una visió alternativa de la ciutat i mostrar la Girona més inconformista».

Així, el llibre està integrat per una sèrie de relats interconnectats que recullen «històries quotidianes, de misèries i fracassos, com els desnonaments o no arribar a finals de mes, situacions que tot i l'escenari de cartró pedra, continuen passant al Barri Vell».

«Si el turista actual veiés el barri dels 70 marxaria corrents, però la prostitució, la degradació... perviu en la memòria de molta gent», apunta el geògraf.

«És un barri volt viu, però viure-hi mai ha estat fàcil, perquè abans i ara ha generat processos d'expulsió de les classes populars», indica l'autor, que ja va publicar l'assaig República i Ecologia, i que ara ha passat a la novel·la «pel pur plaer de l'escriptura», si bé considera que «escriure és una trinxera més en la nostra lluita política».

Pedres i boira, editat per Mínima Llibres de Curbet, es presenta divendres a les 7 del vespre al bar El Doll de Girona. A més de l'autor, hi intervindran l'exregidora Ester Costa i el cantant del grup La Tosca Brava, Jaume Gratacós.