Vilablareix acollirà una mostra sobre Da Vinci gràcies a un veí col·leccionista

La influència que el polièdric Leonardo da Vinci ha deixat en l'art, l'enginyeria o la publicitat actual centrarà aquest octubre una exposició al centre cultural Can Gruart de Vilablareix. La mostra, organitzada per l'Associació Cultural de Vilablareix coincidint amb el 500 aniversari de la seva mort, exposarà, entre altres materials, gravats dels segles XVI, XVII i XVIII, maquetes d'alguns dels invents del mestre renaixentista i cartelleria d'exposicions d'arreu del món compilats per un col·leccionista veí del municipi.

El president de l'Associació Cultural Vilablareix, Jordi Pagès, explica que cada any l'entitat organitza una exposició a l'octubre amb objectes que els cedeixen els veïns del poble, com màquines d'escriure antigues, per exemple. «Aquest any, però, un veí que és un col·leccionista molt interessat en la figura de Da Vinci i ha recopilat peces durant anys ens va oferir tot això i, evidentment, no vam poder dir que no», assenyala.

«Es tracta de materials molt diversos, però tots tenen un fil conductor: la influència de l'artista en molts àmbits», explica. L'exhibició se centra en quatre grans eixos, amb la voluntat, diu Pagès, «de ser didàctics, de difondre el seu llegat i també de mostrar imatges i peces que són identificables per a tothom».

El primer, dedicat a l'admiració que se li professa arreu del món, inclou una mostra de cartells d'exposicions i activitats que s'han realitzat en museus de diferents països, com Itàlia, Anglaterra, Alemanya o el Japó.

El segon són obres d'altres artistes, com un gravat Salvador Dalí, que s'han basat en pintures com La Gioconda o el Sant Sopar. A més, també hi haurà gravats que reprodueixen la imatge del pintor i inventor, alguns dels quals són peces molt exclusives a escala internacional.

Les idees innovadores en el camp de la tècnica del polifacètic artista també seran presents a l'exposició amb maquetes d'alguns dels seus invents, així com l'influx que ha tingut sobre la publicitat. «Tenim anuncis de companyies d'aviació, d'IBM... i la imatge i l'obra de da Vinci sempre va lligada a la idea de cultura i de modernitat», apunta.

L'entitat fa mesos que treballa en la mostra, i està movent fils per intentar que es pugui veure en alguns municipis. De moment, a Vilablareix s'inaugura el 4 d'octubre a dos quarts de vuit i s'hi estarà fins al 31 del mateix mes.