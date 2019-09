Temporada Alta s'acosta els joves amb un espectacle que reparteix diners al carrer

«Vols diners? Vine i agafa'ls!» és la premissa de #MoneyforFree, l'espectacle de carrer amb què el festival Temporada Alta ha presentat aquesta tarda el projecte Artèria, una iniciativa que vol acostar les arts escèniques als menors de 30 anys amb un carnet digital que dona accés a descomptes, activitats exclusives i una programació especialment pensada per al jovent.

L'espectacle de l'artista John Fisherman s'ha dedicat a provocar i interpel·lar els vianants que passaven pel pont de pedra de Girona oferint-los bitllets per convidar-los a reflexionar sobre el sentit d'una societat sotmesa al culte pel diner. Encaputxat, Fisherman s'ha instal·lat dalt d'un edifici i, amb bitllets enganxats a una canya de pescar, ha fet jugar el públic.

Els primers espectadors s'han enfilat els uns sobre els altres, fent pilars, per atrapar 20 euros. La primera afortunada, la Bruna, ha dit que els vol invertir en teatre amb els amics, però ha acabat cedint el bitllet a una altra espectadora que els necessitava per pagar el rebut de l'aigua.

Mentre els dos animadors animaven a posar regles per obtenir els diners, com no fer servir les mans o no donar-se cops de colze, els més enginyosos s'hi han acostat amb una escala i un salabret per atrapar un bitllet de 50 euros.



Projecte Artèria

Uns 370 joves ja s'han inscrit a la iniciativa a través del web del festival i s'han descarregat el carnet digital que permet accedir a diversos avantatges, com un 20% de descompte en la programació, entrades a 10 euros una hora abans dels espectacles i la possibilitat d'assistir a propostes exclusives, com ara les prèvies d'alguns muntatges programats o altres activitats paral·leles.

A més, s'han programat quatre espectacles pensats pel públic jove -A.K.A, Livalone, Porn is on i El Chinabum-, pels quals els membres d'Artèria poden comprar una entrada per cada un per 40 euros.