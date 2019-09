Temporada Alta vol facilitar l'accés al teatre als joves menors de 30 anys

El festival Temporada Alta de Girona vol facilitar l'accés al teatre als joves menors de 30 anys. Des de l'organització han tirat endavant el projecte Artèria que contempla descomptes d'un 20% en els espectacles, així com entrades a 10 euros en aquelles funcions que no han omplert l'aforament una hora abans que comenci. Els joves també tindran accés a activitats exclusives, com ara prèvies d'alguns dels muntatges programats o altres propostes paral·leles pensades per a ells i dinamitzades. D'aquesta manera també es busca implicar aquest col·lectiu en la cultura i en particular a les arts escèniques. Per poder optar a tots aquests avantatges, els joves hauran d'inscriure's a la web del festival i descarregar el carnet digital que és gratuït.

El projecte Artèria és una iniciativa de la Fundació La Ciutat Invisible, i busca – a banda de permetre l'accés a la cultura al col·lectiu jove – que aquest aporti un valor afegit al festival a través de les seves opinions. De fet, un dels principals objectius és conèixer els gustos dels menors de 30 anys pel que fa a les arts escèniques.

A més, en el marc d'Artèria, s'han programat quatre espectacles pensats per al públic jove. S'identifiquen amb l'etiqueta #ArtèriaProposa i són A.K.A, Livalone, Porn is on i El Chinabum. Els membres poden comprar de forma anticipada una entrada per cada un dels quatre espectacles per un cost de 40 euros en total.

Per facilitar la tria d'espectacles, Temporada Alta proposa, a més, una llista de quinze muntatges que poden interessar als menors de 30 anys. Aquesta llista es pot consultar al web filtrant la programació per 'Joves/Artèria'.

Aquest dijous està prevista la presentació de l'Artèria. Es farà amb un espectacle al Pont de Pedra de Girona a càrrec de John Fishermann que té el títol de '#Moneyforfree' i que pretén fer reflexionar als assistents sobre el sentit d'una societat sotmesa al culte pel diner. La presentació serà a la quarts de set de la tarda i té lloc quan ja hi ha 370 joves inscrits al projecte.

Quatre espectacles a 40 euros

'Livalone', dirigida i interpretada per Francesc Cuéllar i Alejandro Curiel és una coproducció del Temporada Alta amb Fira Tàrrega. Aquest espectacle parla dels problemes dels joves per accedir a l'habitatge. 'El Chinabum' és un espectacle de Lola Rosales i Berta Prieto, que l'interpreten acompanyades de Paula Vicente i Mercè Garcés.

Daniel J. Meyer és l'autor d''A.K.A', dirigida per Montse Rodríguez i interpretada per Albert Salazar. L'espectacle explica la història d'en Carlos, un adolescent adoptat que veu com els seus fonaments comencen a trontollar. 'A.K.A' és una obra sobre el racisme, la identitat, les xarxes socials i la importància dels amics i del primer amor.

Finalment, 'Porn is on' és un espectacle de Marina Rodríguez, una jove creadora que ha començat el seu camí en el món de la creació escènica contemporània. En aquesta obra, l'autora reflexiona sobre el que diu el porno de nosaltres i sobre la imatge, sovint distorsionada i estigmatitzada, que ofereix de la sexualitat femenina