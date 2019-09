Els australians The Cat Empire, primera confirmació del Black Music Festival

The Cat Empire.

DdG The Cat Empire.

Els australians The Cat Empire són els primers artistes confirmats del pròxim Black Music Festival. La banda, formada el 1999, actuarà el 29 de març del 2020 a la Sala la Mirona de Salt. Les entrades es posaran a la venda a partir del 4 d'octubre a les 10 del matí, segons ha informat el festival.

La música The Cat Empire funciona com un epítom del multiculturalisme, entès, en el seu cas, des d'una fusió funk, però que s'apropa també al reggae, jazz, rock llatí i ska.

Les seves actuacions són caòtiques i feroçment estimulants. Així, han aconseguit completar 120 shows a tot el món durant el darrer any per a més de 600.000 fans. Oficialment són un sextet, encara que quan giren solen sumar un parell de trompetes a les guitarres, percussions, trombons i saxos barítons.

A l'estat espanyol el seu estatus es va consolidar gràcies a les gires del seu sisè àlbum d'estudi, Steal The Light (2013), una situació que va ser superada amb la publicació de Rising With The Sun (2016).

Després d'una parada sabàtica, el febrer de 2019 van treure un nou àlbum, Stolen Diamonds. Produït per Jan Skubiszewski, l'àlbum captura, al llarg de les seves 13 cançons, tots els prismes que la banda ha anat combinant al llarg d'aquests anys fins a crear el seu so personal.