El Museu d'Història de Girona amplia la col·lecció de l'artista Damià Escuder gràcies a una cessió de la família

El Museu d'Història de Girona amplia la col·lecció d'art de l'artista, activista i intel·lectual gironí Damià Escuder (1934-2011) gràcies a una donació feta per la família. Aquest divendres l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, i la vídua de l'artista, Maria Capellas, han signat el conveni de cessió. D'aquesta manera s'amplia el material de què ja disposava el museu arran de la primera donació feta per Rosa Ribas el 2016. La col·lecció que s'incorpora ara està formada per 111 obres d'art, entre pintures i dibuixos de diferents tècniques. Amb aquesta cessió, es vol contribuir a la divulgació i coneixement de l'obra i figura de l'artista i el seu paper en l'evolució de l'art, la cultura i el pensament de la Girona contemporània.

Damià Escuder i Lladó (Sarrià de Ter 1934 - Barcelona 2011), va ser un home inquiet, creatiu i polifacètic que va implicar-se intensament en la política, l'art, la cultura, el pensament o l'espiritualitat, sempre des del compromís amb Catalunya i amb el seu temps.

Per les Fires de Sant Narcís del 2018, el Museu d'Història de Girona va dedicar-li una exposició amb el títol de 'Damià Escuder. Totes les vides', comissariada per M. Lluïsa Faxedas Brujats. La mostra va anar acompanyada de diverses activitats culturals (conferències, concerts, debats i presentacions) i va rebre 2.787 visitants. A inicis d'aquest any, el museu va editar-ne el catàleg, que recull articles diversos centrats en l'estudi i divulgació de la seva vida i obra, i que publica imatges inèdites d'alguns dels seus treballs pictòrics i artístics. El catàleg, editat per Faxedas, és el primer volum d'una nova col·lecció encetada pel MHG, amb el títol genèric de 'Llibres del Museu'.

Des de l'Ajuntament, subratllen que aquesta cessió del fons amb obra d'Escuder "simbolitza el retorn del llegat de l'artista a la seva ciutat, i d'alguna manera continua l'acció encetada amb l'exposició i el catàleg, de dignificació de la seva obra i revalorització de la seva figura i trajectòria". D'aquesta manera, Damià Escuder passa a formar part de la "construcció de la història recent de Girona" com a un dels personatges "més interessants de la ciutat en el segle XX".

La donació, a més d'ampliar quantitativament i qualitativa el fons d'art municipal, té una important vessant didàctica i formativa perquè permetrà "recuperar la figura de l'artista i intel·lectual gironí i millorar la cohesió entre la ciutadania i la seva mateixa història". Des de l'Ajuntament, es destaca també que una les "principals missions" del museu és "conservar el patrimoni històric i cultural de la ciutat i posar-lo a disposició de la ciutadania, contribuint a crear i cohesionar la identitat col·lectiva".