El festival Pepe Sales homenatjarà el mite feminista de la poesia persa

L'escriptora i cineasta Forugh Farrojzad, un dels grans mites de la poesia persa del segle XX i una icona feminista a l'Iran, serà la protagonista del Festival d'Art Independent Pepe Sales , organitzat per l'associació La Penyora Cultura. Personatge als marges del sistema, com tots els creadors en què es fixa el festival, Farrojzad va patir un final tràgic i abrupte, a 32 anys, després d'haver trencat amb la poesia tradicional i haver-se rebel·lat amb les normes religioses i morals del país en temps del xa Reza Pahalavi.

«Estem parlant d'una època en què la societat iraniana vivia una aparent occidentalització, el xa va modernitzar el país, millorant els transports i les universitats, però en el fons, la cultura patriarcal seguia molt present, com va demostrar la revolució islàmica del 79. Farrojzad va ser una dona que va obrir camí», expliquen Consol Ribas i Lluís Llamas, propietaris del restaurant La Penyora de Girona i impulsors d'un festival que, en les edicions anteriors, ha reivindicat figures com el mateix Pepe Sales, Santa Teresa de Jesús, Roberto Bolaño o, en la darrera edició, el coreà Yi Sang gràcies a la implicació d'uns 150 artistes i col·laboradors.

«Des que va morir, Forugh és un mite. Va renovar les lletres iranianes, introduint elements com la poesia del jo i la llibertat mètrica i, amb la seva vida privada, va combatre molts estereotips», detalla Ribas, que juntament amb Llamas ha estat a l'Iran documentant-se per al festival.

Era filla d'un coronel proper al cercle del xa i, als setze anys es va casar amb un cosí una mica més gran que ella contra la voluntat de la família, que la va repudiar. Tres anys després es va separar i, com marca la llei iraniana, va haver de deixar el seu únic fill amb el pare.

La publicació del seu primer llibre, Captiva, al 55, va suposar un escàndol: la modernitat s'obria pas en una literatura mil·lenària marcada pel formalisme. Temes com el desig apareixen als versos de les cinc obres que va deixar, un versos en què la poetessa també increpa a Déu i mostra la seva comprensió al diable.

En els darrers anys, convertida en una icona de la contracultura iraniana, es va bolcar en el cinema, amb documentals com el que va dedicar a un asil de leprosos. Fins i tot Bernardo Bertolucci li va dedicar un curtmetratge, que no va acabar mai.

El Pepe Sales del 2020 arrencarà el 25 de gener i s'allargarà fins al 5 de febrer, amb activitats com exposicions, conferències o performances que serviran per aprofundir en l'obra, el temps i l'entorn de Farrojzad. En aquest sentit, explica Ribas, la tretzena edició també es farà ressò de la situació de les minories ètniques i religioses de l'Iran, amb atenció especial per al moviment dels Yihads blancs pels drets de les dones.