El Museu dels Jueus inaugura l'exposició «Parallel Traces»

El Museu d'Història dels Jueus de Girona inaugura aquest dimarts l'exposició Parallel Traces: Una nova mirada al patrimoni jueu. La mostra és la primera de les exposicions col·lectives resultat del consorci europeu Parallel Traces, una iniciativa que posa en valor el patrimoni jueu a través de les arts audiovisuals, amb una sèrie d'exhibicions que, amb material idèntic, tindran lloc a cinc ciutats europees. La seva temàtica se centra en les empremtes jueves en l'arquitectura i l'urbanisme, que van existir en el passat i són encara visibles en el present, i conviuen amb la vida actual en totes aquestes ciutats.

La mostra presentarà els treballs de cinc artistes professionals, juntament amb l'obra dels finalistes del concurs fotogràfic que és part integral del projecte, en què participa el Patronat Call de Girona.

Per una banda, es podran veure els treballs de diferents artistes convidats per cada una de les ciutats que participen al projecte: Israel Ariño (Girona); Agnieszka Traczewska (Breslau, Polònia); Nikola Radi? Lucat (Belgrad, Sèrbia); Daniel Grünfeld (Sighetu Marmatiei, Romania), i Dina Oganova (Tbilissi, Geòrgia).

Per altra banda, es presentaran les obres guanyadores del concurs de fotografia i audiovisual del projecte, que va finalitzar el passat 17 de juliol i al que es van presentar 64 obres artístiques. Els artistes premiats són, en la categoria D'ara: Presència en l'actualitat, Josep Maria Oliveras (Girona), reconegut amb el primer premi, i Ewa Rossano (Breslau; Polònia), segon premi. Pel que fa a la categoria Del passat: Imatges amb història, el primer premi ha estat per Witja Frank (Breslau; Polònia), i el segon, per Tsotne Tsereteli (Tbilissi, Geòrgia).

En el decurs de la inauguració, prevista a les set de la tarda, es durà a terme una taula rodona amb la intervenció de Rosa Juanco, directora artística del projecte Parallel Traces; Israel Ariño i Nikola Radic, artistes convidats de Girona i Belgrad respectivament, i Josep Maria Oliveras, premiat del concurs de fotografia i audiovisual, en la categoria D'ara: Presència en l'actualitat.



Iniciativa europea

El Patronat Call de Girona participa en aquest projecte europeu, en el marc del programa Creative Europe 2018-2020 de la Comissió Europea, que dona suport a la creació artística i cultural.

El projecte és coordinat per un consorci format per l'AEPJ (Associació Europea per a la Preservació del Patrimoni Jueu) i Cumediae SBL (Brusel·les), i compta amb cinc socis locals: Patronat Call de Girona, Tacka Komunikacije de Belgrad (Sèrbia), Israeli House de Tblissi (Geòrgia), la Fundació Bente Kahan de Breslau (Polònia) i la Fundació Tarbut de Sighet (Romania).

Compta també amb un soci tecnològic, Imascono, que ha desenvolupat una aplicació amb realitat augmentada, que ja es pot descarregar a través de les plataformes Android i Apple.