El Festival Veus d'Olot programa 17 propostes de grups vocals al desembre

El Festival Veus d'Olot celebrarà la quarta edició del 5 al 8 de desembre amb una programació que inclou disset propostes, de les quals onze són de grups vocals professionals. També hi haurà tallers i masterclass i miniconcerts al carrer de la mà de sis corals locals. Enguany, el cap de cartell serà la formació internacional Accent, formada per sis integrants de cinc països diferents que van començar a col·laborar a través de les xarxes socials i actuaran el 7 de desembre al Teatre Principal. Accent ofereix un directe ple d'harmonies delicades, melodies impossibles i canvis de tonalitat complexos.

La primera nit del festival s'obrirà amb Les Brünettes, un quartet femení alemany conegut per fer versions de cançons dels Beatles. Seguidament, hi haurà la primera nit de sessió golfa del festival amb The Tribulettes, una formació de trio vocal acompanyada per una banda de soul funk.

El divendres 6 de desembre el grup francès Humanophones oferirà el primer taller d'enguany on la percussió corporal s'uneix al cant coral com una eina complementària a l'expressió vocal. La formació també actuarà el mateix dia al Teatre Principal amb l'espectacle Corpus.

Durant el matí i la tarda del divendres, a més es podrà gaudir de les actuacions espontànies del grup vocal Beat Voices pels carrers del centre. I es tancarà el segon dia del festival amb la sessió golfa amb el grup coral Bcn Soul Choir dirigit per la sud-africana Karol Green, una sessió de cant a l'estil funk i soul amb més de vint cantants.

El matí del 7 el cantant Nacho Melús oferirà el taller de cant vocal Rhytm&Techinque&Gospel, una activitat que durarà tot el dia a la sala El Torín. L' última sessió golfa serà el mateix dissabte de la mà de Dómisol Sister amb una proposta de swing vocal dels anys 30, 40 i 50 nord americà.

El diumenge, el festival tancarà amb una proposta familiar musical al carrer de la mà del grup barceloní Xiula amb l'espectacle Donem-li una volta al cos.

Durant els dies del festival també hi haurà petites actuacions de sis corals locals a diferents punts de la ciutat. Destaca la participació de l'Escola Municipal de Música Xavier Montsalvatge, amb la creació d'una nadala especial pel festival que es cantarà amb totes les escoles de la comarca el 6 de desembre al Firal Petit.

L'acte, batejat amb el nom de La primera nadala de l'any, composta pel professor Albert Carbonell. Enguany es comptarà amb la participació de la solista Elena Gadel i, a banda de recuperar la nadala de l'any passat, també s'estrenarà la nova.

El festival es dirigeix sobretot a integrants de grups vocals i corals amateurs, semiprofessionals i professionals que vulguin aprendre tècniques de persones de renom i compartir experiències amb altres grups. Està organitzat per DinàmiG amb el suport de la Diputació de Girona i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.