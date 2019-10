La fira Liberisliber arriba als deu anys amb ganes de continuar creixent

La fira d'editorials independents Liberisliber de Besalú arriba aquest cap de setmana a la desena edició amb l'aspiració de continuar creixent, tant en espai com en dies. La cita va ampliar l'espai per a les editorials l'any passat i enguany, tot i haver-ne incorporat dues de noves, n'ha hagut de deixar una trentena d'interessades fora, explica el seu director, Miquel Àngel Codes.

«Quan vam néixer érem un format nou, eren pioners en plantejar una fira per a petites editorials i a la perifèria de les grans ciutats, i era difícil de predir si seria o no una aventura de llarga durada. Ara ja podem dir que som la fira més longeva de l'Estat en el seu àmbit i que, a més ens consolidem i creixem com a fira i festival, malgrat les condicions complicades en què treballem», apunta.

«Per als organitzadors, aquesta dècada ha estat un aprenentatge continu. No vam muntar la fira com a professionals sinó com a lectors per visibilitzar una realitat no coneguda, que no tenia presència a les llibreries i biblioteques. Ara els llibres d'editorials petites hi arriben i hi ha un planter editorial molt interessant. En certa manera, la fira ha contribuït a aquesta nova realitat», indica.

En aquest sentit, Codes recorda que van començar amb una quinzena d'editorials i que ara ja en sumen 65. «Tot i que l'any passat ens vam expandir a una segona plaça, hem hagut de deixar fora trenta editorials i ens haurem de plantejar l'any vinent si hem de seguir creixent», diu.

Editorials com Blackie Books, Edicions de 1984, Cal·lígraf, Club Editor, l'Altra Editorial, Comanegra o Edicions del Periscopi són alguns dels noms que seran presents a la fira, que enguany incorpora dos noms nous respecte a l'any passat. Es tracta de dues editorials «júnior» que compartiran un estand tot i tenir menys de cinc llibres publicats, que és el criteri de l'organització: la barcelonina Karwán, especialitzada en la traducció de clàssics de la literatura àrab, i els valencians Fuera de ruta, dedicats a la no ficció pensada per obrir noves perspectives.

Un dels objectius d'enguany, explica Miquel Àngel Codes, ha estat potenciar tot allò relacionat amb el sector professional i altres col·lectius. Així, dijous se celebra la cinquena edició del simposi Educació i Edició amb la Universitat de Girona (UdG), per acostar als futurs docents el concepte de la bibliodiversitat.

També hi ha previst un diàleg entre els consultors Bernat Ruiz i Txetxu Barandiaran per abordar el rol de les editorials independents davant la concentració dels grans grups del sector, i el festival ha estrenat al seu web un cercador de traductors.

De cara a l'any vinent, Codes avança que estan estudiant allargar un dia més la cita per encabir al programa una trobada entre il·lustradors i editors.



Presentacions i diàlegs

Pel que fa al festival, escriptors com Toni Sala, Eva Baltasar o Llucia Ramis passaran aquests dies per Besalú.

El guixolenc Toni Sala presentarà i llegirà Persecució, un dels llibres més recomanats de la temporada pel tractament de la maldat humana mentre que Baltasar, Ramis, Adrià Pujol i Andrea Valdés dialogaran sobre la literatura del jo en un acte moderat per la periodista Anna Guitart.

Joan-Daniel Bezsonoff, un dels noms més fidels del Liberisliber i que va ser, de fet, el pregoner de la primera edició, també participarà en el festival presentant-hi Les set vides d'un gat rus acompanyat de Vicenç Pagès Jordà.

Recitals de poesia, presentacions, tallers i uns cinquanta autors signant llibres són altres propostes d'una edició en què la música anirà a càrrec del duet català i mallorquí Jansky, que posaran so als versos de Patti Smith.