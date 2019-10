Plácido Domingo dimiteix com a director general de l'Òpera de Los Angeles després de les acusacions d'assetjament sexual

El tenor espanyol Plácido Domingo ha dimitit aquest dimecres del seu càrrec de director general de l'Òpera de Los Angeles i ha cancel·lat totes les seves actuacions en el centre després de les acusacions d'assetjament sexual.

En un comunicat remès a Europa Press, Domingo ha reconegut que la publicació per part de l'agència Associated Press de testimonis de dones que deien haver estat víctimes d'assetjament sexual han creat "una atmosfera en la qual s'ha compromès" la seva capacitat per servir a la companyia.

"Si bé continuaré treballant per netejar el meu nom, he decidit que el millor per a LA Opera és que renunciï com a director general i que em retiri de les meves futures actuacions programades en aquest moment", ha explicat el tenor espanyol.

En aquest sentit, Domingo ha assegurat que fa un pas enrere amb un gran pesar i amb el desig que l'òpera continuï "creixent i sobresortint". "L'Opera estarà al meu cor", ha reblat.

Després de les primeres denúncies, pel mes d'agost, l'Òpera de Los Angeles va anunciar una investigació sobre les acusacions a Domingo i l'Orquestra de Filadèlfia, l'Òpera de Sant Francisco o l'Òpera de Dallas van cancel·lar les actuacions.

La decisió del tenor de renunciar al seu càrrec arriba després que cancel·lés el passat dimecres la seva actuació al Metropolitan Òpera de Nova York (Met Opera) i que anunciés que no tornaria a actuar al coliseu nord-americà.