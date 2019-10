El CaixaForum de Girona i l'IVAM porten la visió més compromesa de l'art durant el període d'entreguerres

L'Espai CaixaForum de Girona, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) exposen des d'aquest dijous 'Les avantguardes històriques 1914-1945. Construint nous mons'. Es tracta d'una mostra de 162 peces d'artistes compromesos que van viure en aquest període d'entreguerres, i que vol apropar una manera de concebre una època per tal d'intentar "entendre la sensibilitat contemporània". La mostra, que estarà oberta fins el 23 de febrer de 2020, està ordenada per temàtica i no per cronologia. Es tracta d'una exposició que gira sobre tres eixos: Les creacions surrealistes, l'anàlisi de l'època i l'art compromès i propaganda política. El recorregut permet veure obres d'artistes com André Breton, Marcel Duchamp o fotografies de Man Ray.