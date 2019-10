L'espectacle dels deu anys d'El Pot Petit omplirà dos cops l'Auditori diumenge

L'espectacle que celebra el desè aniversari d'El Pot Petit, estrenat a Olot el juliol passat, arriba aquest cap de setmana a l'Auditori de Girona en el marc del Festival Temporada Alta. Se n'han programat dues funcions per al diumenge (12.00 i 17.00 h), i com ha passat a la majoria de ciutats on han dut el muntatge, les localitats han volat. Ahir a la tarda amb prou feines quedaven una vintena de localitats lliures entre les dues sessions amb la qual cosa el ple està assegurat amb més de 2.500 espectadors entre l'una i l'altra.

La companyia liderada per Helena Bagué i Siddartha Vargas proposa un xou que repassa les cançons més populars d'aquests deu anys amb nous arranjaments i una potent posada en escena. A en Pau i la Jana els acopanyen els músics de la Melmelada Band, tretze en aquesta ocasió, en un xou que combina música i titelles però que, aquesta vegada, no porta a dalt de l'escenari el clàssic Pot Petit. En aquesta dècada que ara celebren el grup ha editat tres discos, Canta amb El Pot Petit (2012), Ritmes i Rialles (2015) i A l'aventura (2018). I ara n'acaba de sortir un quart, El Pot Petit 10 anys, que des del 27 de setembre està disponible a totes les plataformes digitals i que diumenge es podrà trobar físicament a l'Auditori amb les cançons que formen part d'un espectacle que al desembre també es podrà veure a Figueres.