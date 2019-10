El Temporada Alta programa 56 propostes d'autors emergents i consolidats

Un total de 56 propostes d'autoria catalana formaran part del Temporada Alta 2019, amb espectacles d'autors consolidats i de nous creadors. El festival programa creadors consolidats com Àlex Rigola, Carlota Subirós, Llàtzer Garcia, Clàudia Cedó, Marc Rosich, Marta Buchaca, Toni Gomila, Cristina Clemente i Jordi Oriol –Premi Quim Masó 2018–, al costat d'altres més joves com Daniel J. Meyer, Lola Rosales, Berta Prieto, Francesc Cuéllar, Alejandro Curiel i Marina Rodríguez. El festival no s'endinsa només en la literatura dramàtica en català, sinó que hi inclou també noves formes teatrals com la dansa, el circ i la música. En aquest sentit, el festival programa espectacles de Sol Picó i Susanna Barranco, Marta Carrasco, Cabosanroque, Mal Pelo i El Conde de Torrefiel.

Com cada any Temporada Alta aposta per l'estrena de diversos espectacles amb textos de dramaturgs catalans. Entre aquests, Jordi Oriol, guanyador de l'última edició del Premi Quim Masó, que presenta 'Europa Bull', una producció plena de poesia i humor sobre "una Europa que està a punt de saltar pels aires", o 'GRRRLS!!!' un espectacle en què Carlota Subirós recull algunes de les veus revolucionàries del feminisme dels segles XX i XXI. Àlex Rigola també estrenarà espectacle al festival.

'Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap dels seus viatgers' és una història sobre Josep Pujol, doctor en economia i catedràtic d'història i institucions polítiques i la seva filla Alba Pujol, actriu, dramaturga i poeta. L'obra es basa en les reflexions del pare entre sessions de quimioteràpia. De la seva banda Marc Rosich hi estrenarà 'Plomes i reclams', una obra amb música, humor i reivindicació feminista inspirada en Papagena, el personatge de 'La Flauta Màgica'.

Aquest "bon moment" de la dramatúrgia catalana, capaç de "produir molts textos i de gran qualitat", obre ara un nou repte segons l'adjunt de direcció artística del festival Temporada Alta, Narcís Puig. Així, cal trobar la fórmula perquè s'arribi a més teatres amb una exhibició "més llarga".

En aquest sentit, creu que hi ha autors que plantegen grans textos perquè tinguin recorregut, com 'El crèdit', que va representar-se en diversos teatres catalans. En canvi, altres autors presenten propostes destinades a participar al Torneig. Com a proposta de futur, el Temporada Alta treballa aquest any amb quatre instituts gironins per celebrar-hi un "minitorneig" de dramatúrgia que s'acompanyarà de la participació a les classes de diversos autors.



Llàtzer Garcia estrena el seu últim text, 'Els somnàmbuls'

Llàtzer Garcia presentarà a Temporada Alta el seu darrer text, 'Els somnàmbuls', una obra inspirada en 'Design for living' de l'escriptor Nöe Coward, que explica la història de dos joves amics a través de l'amor i una crítica àcida contra la institució de la parella. 'Els somnàmbuls' manté l'estructura i els esdeveniments de l'original però modifica els diàlegs i essencialitza l'obra centrant-se només en els tres personatges principals, en contraposició als onze de 'Design for Living'.



Creació contemporània de proximitat

Un any més, el certamen programa espectacles contemporanis de quilòmetre zero. Així, s'hi estrenaran diversos espectacles de creadors catalans. El Conde de Torrefiel, una de les companyies catalanes més internacionals i amb un segell més singular, presentarà 'Kultur', una proposta per treure l'espectador 'voyeur'. El duo Cabosanroque presentarà 'Dimonis', una instal·lació per la qual el públic podrà passejar i on es recrea el pis on Jacint Verdaguer practicava rituals exorcistes.

En l'àmbit de la dansa Temporada Alta presenta diferents estrenes, com 'Red Room', un espectacle que neix a partir de la col·laboració entre Sol Picó i Susanna Barranco i que combina teatre, vídeo i dansa per parlar del món de la prostitució i amb perspectiva de gènere. Marta Carrasco estrenarà 'Jo, dona. A Lili Elbe', un homenatge a una de les primeres persones que es va sotmetre a una operació de reassignació de sexe.



IX Torneig de Dramatúrgia Catalana

En aquesta edició del Torneig de Dramatúrgia Catalana hi participaran autors consolidats i noves veus, incloent-hi els guanyadors de les darreres edicions balear i valenciana de la competició. La proposta, ideada per Jordi Casanovas, es va incorporar al Festival per ressaltar la importància de l'autoria teatral del país. La competició consta d'una fase prèvia i unes semifinals, que tindran lloc a la Sala La Planeta els dilluns d'octubre i novembre, i d'una final que se celebrarà el 9 de desembre.

Hi participaran autors com Marc G. de la Varga, Laura Gost, Alejo Levis, Daniel J. Meyer, Concha Milla, Sílvia Navarro, Adrián Novella i Alícia Serrat. Per tal de potenciar la internacionalització de l'autoria textual catalana, des de fa set edicions el Festival ha exportat el model del torneig a Buenos Aires, organitzant el Torneig de Dramatúrgia Catalano-Argentí, que també compta amb la col·laboració de la Fundació SGAE. El torneig argentí s'ha celebrat en el marc de Temporada Alta en Buenos Aires / Setmana Catalana en Timbre 4 i hi ha participat fins a 12 autors de textos en català com Jordi Galceran, David Plana, Pere Riera, Daniela Feixas, Roger Peña, Clàudia Cedó, Ramon Madaula, Marta Barceló, Jordi Vallejo, Laia Alsina Ferrer, Xisco Rosselló, Cristina Clemente, Marta Arán i Jordi Oriol.