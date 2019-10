La UdG denuncia un "finançament insuficient" per part de la Generalitat

La Universitat de Girona (UdG) ha inaugurat el curs acadèmic 2019-2020 aquest dijous amb una especial preocupació per treballar per la igualtat entre homes i dones. El rector, Quim Salvi, ha avançat que ja s'han tirat endavant algunes mesures per aconseguir aquesta equitat entre sexes. En aquesta línia, el curs ha arrencat amb la lliçó inaugural de Cristina Fallarás, la periodista i impulsora de la campanya viral 'Cuéntalo'. Aquesta ha demanat a les dones que expliquin els seus testimonis d'agressions sexuals i abusos per tal que altres víctimes tinguin referents i no es sentin soles. El rector també ha aprofitat l'acte inaugural del curs acadèmic per denunciar un "finançament insuficient" de les universitats per part de la Generalitat.

El curs acadèmic 2019-2020 de la Universitat de Girona (UdG) ha arrencat oficialment aquest dijous amb l'acte institucional. Des del primer moment s'ha remarcat la importància de la igualtat de gènere entre homes i dones i per això un audiovisual ha presentat l'evolució de les dones a la universitat a partir d'una interpretació de l'Aula de Teatre de la universitat. En ell, es representava una estudiant en quatre etapes diferents, des del segle XIX fins a l'actualitat.

Lliçó inaugural de Cristina Fallarás

Posteriorment, el rector ha donat pas a la lliçó inaugural d'enguany, que ha anat a càrrec de la periodista Cristina Fallarás. Es tracta de l'impulsora de la campanya viral 'Cuéntalo' en què animava a les dones a explicar les seves experiències d'agressions i abusos sexuals masclistes a les xarxes.

Durant la seva conferència, Fallarás ha afirmat que les institucions han creat conceptes abstractes "per impedir a les dones explicar els seus testimonis" i, d'aquesta manera, evitar que altres víctimes s'hi sentin representades i també denunciïn els atacs masclistes que han patit al llarg de les seves vides.

Cristina Fallarás, durant la lliçó inaugural | Marc Martí

Segons Fallarás, l'allau de denúncies públiques de violència masclista està sortint a la llum "perquè ha canviat radicalment la forma de comunicar-nos" a partir de l'aparició de les xarxes socials. Per això ha reivindicat la veu que donen aquestes plataformes digitals "per construir una memòria col·lectiva", que fins ara poders polítics, judicials i mitjans de comunicació no permetien. La periodista, a més, ha remarcat que fer públic totes les agressions "no només modifica la visió sobre nosaltres mateixes, sinó que la modifica sobre tota la societat".

En la línia de Fallarás, la presidenta del Consell Social, Rosa Núria Aleixandre, ha reivindicat la importància de treballar per a l'"equitat" entre les dones i els homes en la universitat. Aleixandre ha demanat al Govern que estudiï una nova fórmula per a calcular el complement salarial dels sexennis de tal manera que les dones no hagin de restar els mesos que estan de baixa per maternitat.

Tot i així, Aleixandre ha volgut estendre el focus de la igualtat no només en matèria de gènere, sinó també segons els recursos econòmics. La portaveu del Consell Social ha demanat a les administracions que donin més suport a les beques salari que des del curs passat ja atorga la UdG. Rosa Núria Aleixandre també ha anunciat que de cara al curs que ve hi haurà "una empresa" que patrocinarà aquestes ajudes.

El rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, ha arrencat el seu discurs avançant que ja han modificat una normativa que permet a les dones que han estat mares no fer docència per poder-se dedicar a la recerca. D'aquesta manera, la universitat busca que la decisió de ser mare no suposi un entrebanc en la carrera acadèmica de la dona.

Infrafinançament universitari

El rector també ha aprofitat l'acte inaugural del curs per denunciar la falta de recursos públics en l'educació pública. "Les universitats estem clarament infrafinançades", ha afirmat Quim Salvi, ja que "la inversió pública es situa en un 0,7% del PIB", mentre la mitjana europea és de l'1,2%. Tot i així, el rector ha detallat que no es tracta "una reivindicació al Govern", sinó que ha demanat que la societat prengui "consciència" i "posi en valor l'educació".

La consellera d'Economia i Coneixement, Maria Àngels Chacón, ha respost a Salvi que el Govern manté "la rebaixa iniciada el 2017" de les taxes universitàries. Chacón ha remarcat que aquesta és una de les prioritats del seu Departament per "reduir el cofinançament de l'estudiant" a les universitats.

Medalla a l'exrector Bonet

Quim Salvi entrega la medalla de la UdG a l'antic rector Sergi Bonet

Durant l'acte de l'inici del curs acadèmic també s'ha atorgat la medalla de la UdG a l'exrector Sergi Bonet per la seva "especial dedicació i compromís amb la universitat". Bonet, que va ser rector del 2013 fins el 2017, ha agraït el reconeixement i l'ha dedicat a tot l'equip que va treballar amb ell.