El Girocòmic reunirà en la quarta edició un centenar d'expositors

Un centenar d'expositors es donaran cita en la quarta edició del Girocòmic, la fira del còmic, el manga i l'entreteniment que se celebrarà entre el dissabte 12 i el diumenge 13 a les carpes situades a la Devesa de Girona. Com a aposta per l'edició d'enguany cal esmentar la creació del Girocòmic Kids, un indret pensat per als més menuts de la casa on podran gaudir d'activitats infantils i familiars, tallers i actuacions musicals.

Entre les activitats destacades d'aquesta edició, hi haurà una taula rodona sobre el feminisme il?lustrat a càrrec de Lyona, Lola Vendetta i Maria Hesse o la conferència sobre conflictes històrics, que comptarà amb la presència del reconegut periodista britànic John Carlin, acompanyat d'Oriol Malet. Altres autors que desfilaran pel Girocòmic 2019 seran: Fernando Dagnino, Dani Lagi, Guillem Terribas, Joan Sanz, Joan Mundet, Josep Busquet, Jordi Bernet, Núria Aparicio i Rocío Quillahuaman.

Girocòmic entregarà de nou el premi que porta el nom del saló i que cada any s'entrega a una personalitat reconeguda del sector en reconeixement a la seva trajectòria professional. El premi d'aquest any s'entregarà a Miguelanxo Prado, il·lustrador gallec amb una àmplia trajectòria i amb prestigi internacional.



Talent emergent

Segons va explicar ahir Àlex Freire, coordinador del certamen, en una presentació que va tenir lloc a l'Ajuntament de Girona, «pensant en els més joves, i amb l'objectiu de recolzarlos i donarlos impuls», el saló ha creat un nou guardó que reconeixerà la tasca dels autors novells amb l'entrega del premi Santi Navarro a l'autor revelació. La il?lustradora Andrea Torrejón serà la primera a rebre aquest premi.

En la mateixa presentació, el regidor de cultura a l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, va destacar que «després de l'edició d'enguany de Girocòmic toca treballar pel futur, vull asseure'm amb l'organització i marcar línies de futur conjuntes on centres cívics, centres socials, el Departament de Joventut de l'Ajuntament, l'Aula d'Escriptura de La Mercè i la resta d'entitats culturals de la ciutat de Girona treballin conjuntament amb Girocòmic, ja que constitueix una porta d'entrada de la cultura a casa nostra».

El programa d'aquesta edició inclourà un total de quatre exposicions, set conferències, una vintena autors que signaran les seves obres, dotze tallers, sis projeccions, deu tallers infantils i set actuacions infantils. La cita seguirà comptant amb àrees dedicades als jocs de taula i als videojocs. Tampoc hi faltaran exhibicions (esgrima històrica, ninjutsu, danses d'anime) i una passarel·la i concursos de cosplay (la subcultura japonesa que es basa a disfressar-se d'un personatge de còmic o videojoc).