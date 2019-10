Maria del Mar Bonet inaugurarà el festival Càntut

La cantant Maria del Mar Bonet, amb l'espectacle 50 anys de música popular i tradicional als escenaris; Miquel Gil, l'espectacle A vore i El dinar dels cantadors són les primeres confirmacions del Festival Càntut. Cançons de tradició oral que se celebrarà del 15 al 17 de novembre a Cassà de la Selva.

A l'espera de confirmar tota la programació, el festival ha avançat els primers noms d'aquest cap de setmana dedicat a la música de tradició oral, amb concerts, tallers i presentacions literàries, entre d'altres activitats.

La inauguració anirà a càrrec de Maria del Mar Bonet, el divendres 15 de novembre, amb un espectacle especial anomenat 50 anys de música popular i tradicional als escenaris. Acompanyada del guitarrista Borja Penalba, la cantant mallorquina arriba al Càntut per oferir un repertori exclusiu que viatjarà per tota la història de la música catalana, amb cançons com el Cant dels Ocells, La Balanguera o La Dama d'Aragó.

Una altra de les propostes del festival de Cassà és l'espectacle A vore, un projecte de Sònia Gòmez i Ramon Balagué que confronta i integra al mateix temps els conceptes modern i tradicional. L'espectacle, que va ser guardonat com el Millor Espectacle de Dansa als Premis Butaca 2018, es podrà veure el dissabte 16 de novembre a la Sala del Centre Recreatiu.

El Dinar de cantadors, una de les propostes ja consolidades del festival, torna el diumenge 17 de novembre a Can Quirze per oferir als assistents un àpat típic català acompanyat de la millor música tradicional. L'Entitat Gastronòmica de Cassà de la Selva acollirà a una quarantena de comensals que gaudiran d'un menú mentre les cançons es fan un lloc preferent a taula en un esdeveniment ideat especialment per al Càntut.

Aquesta quarta edició comptarà, també, amb la presentació del nou treball del cantador valencià Miquel Gil, el diumenge 17 de novembre a la Sala Centre Recreatiu. El disc Geometries (Temps Record, 2019) és un conjunt de cants oberts i cançons amb textures noves que parteixen de les melodies d'arrel i tenen la música mediterrània com a denominador comú.

Les entrades per a les quatre propostes es posaran a la venda aquest dimarts a les 10 del matí a través del web www.cantut.cat.