La Melisandre de «Joc de trons» roda una sèrie a Palafrugell

L'actriu holandesa Carice Van Houten, popular pel paper de Melisandre a la sèrie Joc de Trons, ha estat rodant aquests dies a Palafrugell i Llafranc. L'intèrpret, aquest any s'ha posat a les ordres de Brian de Palma, ha participat en els darrers dies en el rodatge d'una sèrie televisa produïda pel Warner Bros. Internacional d'Holanda a la Costa Brava. La sèrie televisiva, que porta per títol "Red Lights" constarà, en la seva primera temporada, de 10 episodis de 50 minuts de durada cadascun.

La història se centra en el triangle que formaran una famosa cantant de clàssica, una dona que ha estat treballant com a prostituta durant molt anys i un agent de policia belga.

Malgrat que la majoria del rodatge ha estat realitzat a diferents punts d'Holanda i Bèlgica, l'equip s'ha desplaçat fins a la Costa Brava i en concret al Baix Empordà per gravar diverses escenes. Una de les escenes, de fet, s'ha rodat a l'ajuntament de Palafrugell.

Un dels elements destacats d'aquesta nova producció europea és que compta amb dues de les actrius més reconegudes del panorama europeu, Carice Van Houten i Halina Reijn. Les dues actrius ja havien coincidit anteriorment, concretament al film Black Book de Paul Verhoeven i són les dues cares amb més projecció internacional de l'audiovisual als Països Baixos.

Carice Van Houten, per exemple, fa poc que ha tancat la seva participació en una de les sèries amb més repercussió internacional dels darrers anys, ja que ha estat una de les protagonistes de la sèrie d'HBO Joc de trons, on interpretava a Melisandre. També té un peu a Hollywood, on entre altres films ha rodat Valquíria, protagonitzada per Tom Cruise.