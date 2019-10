Temporada Alta presenta un muntatge realitzat per escolars gironins sobre Joan Brossa

Les escoles gironines han començat a visitar aquest dimecres el muntatge 'Correu Brossa', que s'inclou a la programació del festival Temporada Alta. La mostra està formada per diversos espais i la majoria dels objectes són fruit del procés creatiu que han fet els alumnes de cinquè de primària de les escoles de la Farga i el Gegant del Rec de Salt (Gironès) i de l'Esculapi de l'Escala (Alt Empordà). Durant el curs passat els nens van rebre una caixa a la classe amb material relacionat amb el poeta a partir del qual ells s'havien d'inspirar per transformar-lo. Ara, tots aquests objectes s'han organitzat en un muntatge instal·lat a la sala de la Planeta de Girona. Aquest dijous i divendres 'Correu Brossa' està obert per a les escoles i durant el cap de setmana la ciutadania podrà veure el resultat d'aquest procés creatiu.