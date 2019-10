El procés creatiu de Brossa com a material artístic i pedagògic

El festival Temporada Alta estrena avui Correu Brossa, una instal·lació a la sala La Planeta de Girona en record al poeta Joan Brossa, fruit d'un any de treball artístic dels alumnes de cinquè de primària de tres centres gironins. La mostra està formada per diversos espais i la majoria dels objectes són fruit del procés creatiu que han fet els alumnes de les escoles de la Farga i el Gegant del Rec de Salt i de l'Esculapi de l'Escala inspirant-se en Brossa.

Correu Brossa «no gira sobre la figura de Joan Brossa, sinó en els mecanismes de creació», detalla una de les comissàries, Natàlia Llovet. Per això, la gràcia del muntatge és «despertar la curiositat per veure on està el poeta en cada material» transformat pels alumnes.

El muntatge es va obrir ahir a les escoles i el cap de setmana també el podrà visitar qualsevol espectador del festival. És una mostra sense recorregut concret, sinó que parteix de diferents «mòduls», amb una part més plàstica i una més performativa.

Al centre de la sala hi ha un esquelet de grans dimensions amb un telèfon vermell al mig que convida l'espectador a marcar un número i escoltar. Des d'aquest primer moment, la interacció entre el públic i el material ja es fa més que evident per descobrir «la idea de transformar» que tenia el poeta, afirma l'altra comissària, Inés García, que explica que es pot experimentar «la transformació d'un mateix amb les disfresses» que hi ha en una punta de la sala o observar «la transformació d'una classe» a partir d'un taller en què els alumnes feien de professors i els professors, d'alumnes. També convida a descobrir com els nens han transformat les lletres de l'abecedari en sons i els han enregistrat amb violins i violoncels.

Aquesta és una de les aportacions que van fer els alumnes de l'escola del Gegant del Rec de Salt. Durant tres anys van portar a terme un projecte pedagògic centrat en la música i l'orquestra que formava part del projecte Planters de l'Associació ConArte.

L'Eloi Homs, alumne del centre, explica que van «gravar els sons a l'escola» recreant el procés creatiu que feia Joan Brossa a l'hora de fer poesia. Abans, però, els alumnes van estudiar la figura de l'artista. L'Alba Santana, altra alumna del Gegant del Rec, assegura que va aprendre que el poeta «ho feia tot al seu estil i era molt original».

Van estar treballant durant tot el curs a partir de «caixes misterioses» que rebien a la classe. L'Alba explica que a la primera hi havia «serpentines i un barret», i en d'altres caixes hi havia «coses que havien anat fent les altres escoles», com una baralla de cartes dibuixada pels alumnes convidant-los a jugar. Tot aquest material que es generava a les aules i s'anaven enviant els alumnes estava guiat pel treball que feien els professors amb l'Associació ConArte.

Ahir, les tres escoles que han participat en el projecte van visitar La Planeta. L'Eloi deia que estava «nerviós» abans d'entrar per veure què haurien fet amb les seves creacions. L'Alba va afegir que de seguida va anar «a buscar allò que havíem fet», però que no s'imaginava «gens» trobar un espai on pogués «jugar» amb les obres d'art que havien pensat a classe.