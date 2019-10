El primer ministre d'Etiòpia Abiy Ahmed guanya el premi Nobel de la Pau 2019

El primer ministre d'Etiòpia, Abiy Ahmed, ha guanyat el premi Nobel de la Pau 2019. Així ho ha anunciat aquest divendres l'acadèmia, que ha explicat que el Comitè Nobel noruec ha decidit premiar "la seva decisiva iniciativa per resoldre el conflicte fronterer amb Eritrea" i els seus esforços per promoure la "reconciliació interna" i "la justícia social" a Etiòpia. En el seu comunicat, el comitè també ha reconegut la predisposició del president eritreu Isaias Afwerk, per formalitzar el procés de pau entre els dos països. "Esperem que l'acord de pau ajudi a portar un canvi positiu a les poblacions d'Etiòpia i Eritrea", assegura el comitè.

En aquest sentit, confia que el premi Nobel "reforci la important feina" del primer ministre Abiy a favor de la pau i la reconciliació.

"Una Etiòpia pacífica, estable i amb èxit tindrà efectes positius i ajudarà a reforçar la fraternitat entre les nacions i els pobles de la regió", ha remarcat.