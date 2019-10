Aaron Paul: "La pel·lícula 'El Camino' mostra l'infern i la tortura que ha viscut Jesse Pinkman"

Si aquest divendres la gran estrella que va oferir una roda de premsa al Festival de cinema de Sitges va ser l'actor Sam Neill, aquest dissabte li ha tocat el torn a Aaron Paul, conegut per posar-se en la pell de Jesse Pinkman a la popular sèrie 'Breaking Bad'. Paul arriba al Festival de cinema de Sitges un dia després que s'estrenés a Netflix la pel·lícula 'El Camino: Una película de Breaking Bad', escrita i dirigida per Vince Gilligan, el creador de 'Breaking Bad'. "Aquesta pel·lícula és un capítol nou que mostra l'infern i la tortura del personatge que ha viscut" Jesse Pinkman, ha manifestat Aaron Paul en roda de premsa a Sitges. "Estimo a aquest tio", ha dit, en referència al personatge. Paul també ha dit que la pel·lícula és el final de la història de Pinkman.

A 'El Camino: Una película de Breaking Bad', Paul torna a interpretar a Jesse Pinkman, paper amb el qual va guanyar en tres ocasions l'Emmy en la categoria de millor actor de repartiment en una sèrie dramàtica en els anys 2010, 2012 i 2014. En aquesta ocasió, Jesse Pinkman haurà de reconciliar-se amb el seu passat en una història que es produeix posterior a la sèrie de Netflix.

Aaron Paul ha explicat que Vince Gilligan, creador de la sèrie, no va haver de fer res per convèncer-lo perquè s'apuntés a la pel·lícula. Gilligan li va comentar fa dos anys que tenia una idea sobre el nou projecte. L'actor ha dit que li va traslladar a Vince Gilligan que el "seguiria fins al fons d'un abisme" i que li confiaria la seva vida. "Vaig deixar que passés perquè era conscient que s'afectés el llegat de 'Breaking Bad' i de Jesse Pinkman. Em va agradar i aquí estem".

Paul ha declarat que no sabia com van mantenir en secret el projecte d''El Camino: Una película de Breaking Bad'. Molta gent li preguntava què gravava i ell els explicava que rodava un projecte independent. "A mi m'agraden els secrets, les sorpreses i mentir de manera innocent", ha fet broma.

L'actor ha assenyalat que quan va llegir l'episodi pilot de 'Breaking Bad' pensava que coneixia el personatge de Jesse Pinkman, però després de 62 episodis i d'interactuar amb el públic i els actors va veure com s'havien format diferents capes dels personatges. "Treballant en aquesta pel·lícula, set anys després de 'Breaking Bad', he conegut al personatge tan a dins com a fora del plató". Ha indicat que havia menjat i respirat el personatge i va crear un context al seu voltant. "Aquesta pel·lícula és un capítol nou que mostra l'infern i la tortura del personatge que ha viscut" Jesse Pinkman, ha dit.



El final de la història

Aaron Paul creu que la pel·lícula és el final de la història de Jesse Pinkman, però ha recordat que ja ho va dir fa sis anys. Així mateix, ha considerat que el final de la sèrie és "preciós" i "100% encertat".

Paul s'ha referit també al protagonista de la sèrie Bryan Cranston, que interpreta a Walter White. Ha assenyalat que és el seu mentor i és una persona que estima molt. "És una de les persones més immadures quan treballa i de les més professionals", ha afegit. "És evident que a 'Breaking Bad' vaig créixer molt com actor i es deu a la seva ajuda i als guions", ha declarat. També ha explicat que està treballant en una sèrie d'apple sobre crims.



Plataformes

Pel que fa les plataformes audiovisuals, Paul ha manifestat que les plataformes donen molta feina. Ha recordat que quan era petit només tenien tres canals de televisió i després va arribar el "miracle" de Fox amb els Simpson. "Avui hi ha molt contingut en les plataformes i són la via perfecte per explicar històries". L'únic problema, ha dit, és que hi ha massa contingut. 'Breaking Bad', ha assenyalat, va estar tres anys a AMC i quan va arribar a Netflix la seva vida va canviar per complet i el seu concepte de "privacitat" també. "Plataformes com Netflix compten amb la possibilitat d'explicar moltes històries".



Robert Forster

A la roda de premsa també s'ha recordat a l'actor Robert Forster, qui va ser candidat als Oscar per 'Jackie Brown' i que ha mort als 78 anys. De fet, apareix a la pel·lícula 'El Camino: Una película de Breaking Bad' de Netflix i aquest va ser un dels seus darrers papers. Aaron Paul s'ha referit a aquesta notícia en la roda de premsa. "Vaig tenir molta sort de parlar aquest divendres amb ell i l'estimo molt i el trobaré a faltar", ha declarat.