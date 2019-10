La galeria d'art El Claustre celebra vint anys a Figueres mirant cap a l'Empordà

La galeria d'art el Claustre celebra les seves dues dècades de presència a la ciutat de Figueres amb una mostra col·lectiva protagonitzada per artistes que han deixat empremta a l'Empordà, com Joan Paradís, Antoni Pitxot, David i Ricard Ansón o Evarist Vallès. En total, la mostra Vint anys a l'Empordà recull una o dues peces d'una vintena d'artistes, tant empordanesos com de fora, però que estan molt vinculats a la pintura empordanesa.

Ramon Reig, Lluís Roura o Josep Bonaterra són altres artistes inclosos a l'exhibició, que s'inaugurarà el divendres 18 d'octubre i es podrà visitar a la sala de la Rambla de Figueres. També hi estarà representat Ramon Pujolboira, mort aquest estiu, a qui El Claustre vol dedicar més endavant una exposició per la seva vinculació amb la galeria.

Es tracta, explica Jordi Roura de la galeria El Claustre, d'una exposició exclusiva per a l'espai de Figueres, on s'exhibiran peces que s'han vist poc, bé perque són pintures inèdites, acabades de sortir del taller d'alguns artistes o bé, en el cas dels pintors ja desapareguts, perquè formen part del fons de la galeria i que encara no s'havien exposat.

L'exposició es podrà visitar fins el 2 de novembre i a partir de llavors, la galeria reprendrà les mostres individuals, començant per la que dedicarà a Elena Montull.

El Claustre va obrir les portes l'any 1983 al carrer Nou de Girona. L'octubre del 99 va obrir la seva primera galeria fora de la capital, al carrer Sant Pau de Figueres, fins que el 15 de març del 2013 va inaugurar un nou espai al número 25 de la Rambla de Figueres, convertint-se així en la galeria d'art més gran de Catalunya pel que fa a metres quadrats d'exposicions.

Durant aquests vint anys a la ciutat alt-empordanesa, la galeria ha organitzat més de 200 exposicions presentant-hi l'obra de més de 300 artistes diferents.