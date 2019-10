Javier Cercas guanya el Planeta per un «thriller» amb el rerefons dels atemptats del 2017

L'escriptor gironí Javier Cercas continua superant marques com un dels noms més destacats del panorama literari espanyol. Ahir a la nit es va endur el 68è Premi Planeta de Novel·la amb Terra Alta, un relat policíac amb els atemptats del 17 d'agost de 2017 com a teló de fons.

El guardó literari, dotat amb 601.000 euros, s'ha donat a conèixer dimarts a la nit Barcelona en la tradicional vetllada literària del grup editorial, en què la novel·la Alegría, de Manuel Vilas, ha estat finalista en un any en què el thriller ha estat el gènere predominant entre les deu candidates que han arribar a la final.



Nascut a Ibahernando l'any 1962 i criat a Girona, on va arribar de nen, Cercas pren ara el relleu al guanyador de l'any passat, Santiago Posteguillo, amb la seva desena novel·la. Després de títols com Soldados de Salamina o El impostor, ha guanyat el premi més ben dotat econòmicament de la literatura en castellà amb una novel·la policíaca i psicològica amb dues històries entrellaçades: una investigació criminal i la història personal del protagonista, segons va detallar dilluns el jurat. La va presentar amb el títol provisional de Cristales rotos.

El protagonista és Melchor Marín -nom que l'autor va fer servir com a pseudònim per optar al certamen-, un ex-delinqüent convicte que ha acabat com a mosso d'esquadra a Gandesa. Convertit en un heroi per la seva actuació durant l'atemptat de Cambrils l'agost del 2017, s'ha d'enfrontar a la resolució d'un triple assassinat per la que haurà de pagar un preu molt alt.

Pel que fa al text finalista, és obra de Manuel Vilas, autor d'un dels fenòmens literaris dels darrers anys, Ordesa (2018).

L'escriptor de Barbastre ha quedat finalista amb una obra batejada de forma provisional com Tal como éramos. L'obra, presentada amb el pseudònim de Viveca Lindfors, és, segons el jurat «una mirada lúcida i descarnada de la societat espanyola» protagonitzada per un home de mitjana edat, turmentat pel pas del temps i la depressió, que narra em seu dia a dia fins a un temps de comprensió i felicitat.

Sense la Generalitat

El president del grup Planeta, José Crehueras, ja havia avançat dilluns que al sopar literari no hi serien els Reis i que «donades les circumstàncies» es repetiria l'absència de representants del Govern català de l'any passat, «si bé la Generalitat està representada per dos expresidents». Qui sí que ha assistit al sopar és l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i també hi era el ministre de Cultura, José Guirao.

La vetllada literària ha canviat aquest any el Palau de Congressos de Catalunya pel Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), un canvi d'ubicació, segons Crehueras, per donar més volada a la cita, que també va servir per celebrar el setantè aniversari de l'editorial i comptava amb més convidats del que és habitual, bàsicament gent de la casa.?

De fet, amb el guanyador i el finalista d'enguany, Planeta «fitxa» dos pesos pesants de la seva competència editorial, ja que Cercas estava publicant a Random House mentre que Vilas havia publicat Ordesa a Alfaguara.

Aquest any optaven al guardó 564 obres, una xifra sensiblement inferior a la de l'edició anterior, en què s'hi van presentar 642 originals, rècord de participació. El jurat del premi l'integraven Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs i Belén López, secretària amb vot.