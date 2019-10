L'ucraïnès Kim Parevalsky dissenya el guardó de les Mosques de la Informació

La demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya ha demanat a l'artista ucraïnès afincat a Girona Kim Perevalsky que creï el guardó que es lliurarà a tots els premiats d'aquesta edició. Segons ha informat el mateix Col·legi, en un comunicat, Perevalsky, que és conegut sobretot per la pintura, el collage i el gravat, ha elaborat una peça que funciona perfectament com a escultura i que conté els trets distintius de la seva obra.

A partir de la impressió digital sobre alumini i la pintura a l'oli, l'artista ha incorporat elements antagònics que se sobreposen en capes i creen un tot en el que cap, concepte que destaca per sobre dels altres. Hi trobareu l'estructura d'una ciutat antiga (Perevalksy treballa molt, darrerament, amb mapes antics per fer collages) i també la d'una ciutat inventada; rius i un volcà –símbol de la inestabilitat-, elements onírics al costat de símbols gràfics i geomètrics, escales diferents que s'uneixen per crear un marc asimètric que ho encaixa tot.

La sobreposició de capes del collage es pot comparar, segons l'artista, «a l'acumulació d'informació que tenim». La barreja d'elements antics i contemporanis representa el «d'on venim i on anem», i en el caos del collage sempre hi ha una forma que li dona sentit i ordre. Aquesta seria, de fet, la funció del periodisme: posar un cert odre al caos de l'actualitat i facilitar-ne la interpretació. Com al Jardí de les Delícies, cal fixar-se en cada detall de l'obra, com la mosca que sembla mirar-s'ho tot des de dalt.

Evdokim Perevalsky (Kiev, Ucraïna, 1970) es va formar a l'Escola d'Art Taras Shevshenko i va continuar els seus estudis a l'Acadèmia de Belles Arts de Kiev, on es va graduar el 1994 amb una sèrie d'aiguaforts de gran format. Va exercir de professor de dibuix, pintura i gravat a la Universitat Politècnica de Kiev entre 1994 i 1997, any en què es va establir a Catalunya. Ha estat professor de pintura a l'oli i d'aquarel·la a l'Escola Municipal d'Art de Girona (2008-2017), i ara és professor de pintura i dibuix a l'Escola Municipal d'Art de Celrà.

La seva obra es troba en col·leccions privades de tot el món, i ha estat adquirida per institucions públiques com el Ministeri de Cultura i el Gabinet de Presidència d'Ucraïna, i per l'Ajuntament de Girona.

Ha format part de diferents exposicions internacionals i ha participat en fires d'art nacionals i internacionals, com INART, Fira d'Art (Girona), Artexpo (Barcelona), BART 09 (Barcelona), De Arte (Madrid), MARBart (Marbella), LINEART (Gent, Bèlgica), Affordable Art Fair, en les seves presentacions a Brussel·les, Londres, Amsterdam, Roma i Milà, i UP ART, Foire d'Art Contemporain (Lille, França). Ha exposat en galeries com la Tusset (Barcelona); Sokoa (Madrid); NO+ART, El Claustre i la Fundació Valvi (Girona); Fons d'Art (Olot); Omnium Ars (Platja d'Aro); Museu Isaac Albèniz; i la Fundació Germans Vila Riera (Camprodon); Galerie Alain Daudet (Toulouse,França); i Galeria Iturria (Cadaqués- Madrid).

Les Mosques de la Informació que atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya a Girona es lliuraran el pròxim dimecres, dia 23 d'octubre, en un acte que tindrà lloc a l'Aula Magna de la Casa de Cultura. El periodista i escriptor Rafel Nadal, per la seva destacada trajectòria, i l'exdegana del Col·legi Montserrat Minobis, a títol pòstum, seran distingits enguany amb la Mosca del Col·legi de Periodistes de Girona. En aquesta edició dels guardons també es premiarà el GEiEG amb la Mosca de Sant Narcís, en reconeixement als seus cent anys d'història.

El dia de l'entrega es donaran a conèixer els guanyadors dels dos premis més especials per al món del periodisme gironí: la Mosca Borda i la Mosca Grossa.