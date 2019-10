La màgia obrirà la nova temporada de la Xarxa Gironina de Cafè Teatre

El pròxim divendres 25 d'octubre a les 21.30 h l'Espai del Casal de Cassà de la Selva obrirà la temporada de la Xarxa Gironina de Cafè Teatre amb l'espectacle Supermàgic del mag gironí Fèlix Brunet. L'il·lusionista presentarà un espectacle farcit de jocs de màgia, mentalismes, escapismes i grans il·lusions increïbles i molt participatives. Un espectacle amb grans dosis d'humor i el caràcter i la personalitat de sempre d'aquest mag amb més de 20 anys d'experiència, segons ha informat, en un comunicat, la Xarxa Gironina de Cafè Teatre.

Aquest darrer trimestre de 2019 la Xarxa també comptarà amb els espectacles de LePuant, Ual·la!, les companyies ES circ i sietedemayo, Dr. Fever, Juancallate, Colectivo Ameno i Claudio Levatti. 9 companyies i un total de 13 funcions amb tota la informació disponible al web de la xarxa (www.cafeteatre.cat). La temporada continuarà fins el mes de juliol de 2020 però el programa encara es troba en preparació.

La temporada de Cafè Teatre havia de començar oficialment ahir a Llagostera, amb un espectacle que finalment es va decidir suspendre per la vaga. L'espectacle Tot sol... i núvol de la Cia. LePuant s'ha traslladat al dijous 31 d'octubre, a partir de les 21 h a l'Espai Cultural Casa de les Vídues, un edifici del segle XVI que actualment és un espai multidisciplinari que alberga l'Escola Municipal d'Art Pere Mayol, l'Espai Educatiu Reaprèn, el Centre de Recursos Tecnològics i l'Espai Jove CLV.

D'aquesta manera, en aquesta temporada s'incorpora al projecte el municipi de Llagostera, que se suma a Sarrià de Ter, Vilablareix, Cassà de la Selva, la Bisbal d'Empordà i Castell d'Aro a l'hora d'oferir una programació professional de cafè teatre a les comarques gironines.

Segons indica l'organització, una altra novetat de la temporada es troba en l'apartat de gestió, ja que a partir d'aquesta temporada l'empresa gironina Operacions Espacials assumeix la producció del cicle. L'Associació Gironina de Teatre, impulsora de la idea, ha traspassat el projecte a l'equip que fins ara treballava en l'organització del cicle que s'ha constituït en una societat per garantir la seva continuïtat.



Deu anys del Coro

D'altra banda, enguany es compleixen 10 anys del naixement de la Xarxa, amb la posada en marxa l'any 2010 de Les Nits del Coro a l'edifici del Coro de Sarrià de Ter. La iniciativa va sorgir per part de l'actor gironí Pere Hosta qui va donar l'avís a l'AGT que a Sarrià de Ter tenien ganes d'omplir de teatre l'edifici que allotjava el casal de la gent gran. La coincidència que en aquell moment a l'entitat gestora d'El Galliner també es parlés de la necessitat de comptar amb un espai on la professió s'hi podés trobar i on es poguessin mostrar treballs en procés, va conduir a transformar quinzenalment el Coro en un cafè-teatre.

La Xarxa Gironina de Cafè Teatre és el circuit d'espectacles de petit format que es desenvolupa d'octubre a juliol a diferents municipis de la demarcació. La proposta es configura amb una programació d'arts escèniques eclèctica i professional que barreja diferents disciplines com el clown, els monòlegs, els contes i les titelles per adults, les lectures dramatitzades o la màgia.