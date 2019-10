Som Cultura incorpora jocs de misteri i rutes literàries

La quarta edició del festival Som Cultura incorporarà rutes literàries i jocs de misteri per descobrir el patrimoni cultural de les comarques gironines. Durant els caps de setmana del mes de novembre, s'oferiran quaranta-sis propostes culturals, entre els quals hi ha recorreguts per conèixer l'obra d'autors com Víctor Català o Josep Pla amb la participació d'actors com Estel Solé o Marc Martínez; gimcanes o jocs d'escapada i també activitats inclusives, com visites guiades al Museu de la Pesca de Palamós o al Museu d'Olot.

Som Cultura, una campanya promocional impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, recull una quarentena d'activitats en quatre blocs temàtics -rutes literàries; jocs de misteri per descobrir el patrimoni; visites guiades i, finalment, activitats inclusives- que ofereixen les entitats i empreses associades al Club de Màrqueting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Som Cultura 2019 ha estructurat les propostes geogràficament: els dies 2 i 3 de novembre, la programació es concentra a les comarques del Ripollès i la Cerdanya; els dies 9 i 10 de novembre, les comarques de l'Alt Empordà i el Baix Empordà acolliran les activitats; els dies 16 i 17 de novembre, prendran el relleu les comarques del Gironès i la Selva, i els dies 24 i 25 de novembre, el festival es clourà a la Garrotxa i el Pla de l'Estany.

Una de les novetats d'enguany són les rutes literàries per conèixer els espais que han estat font d'inspiració d'escriptors i poetes. Amb la voluntat de fer valdre aquest llegat, el festival Som Cultura organitza en aquesta edició un cicle de rutes literàries per terres gironines que inclouran autors destacats com Josep Pla, Victor Català, Ramon Muntaner o Walter Benjamin, entre d'altres. Algunes d'aquestes activitats, a més, inclouran la participació d'actors com Marc Martínez, Estel Solé o Ernest Villegas, que faran una lectura teatralitzada dels textos que es llegeixen durant la ruta. Així mateix, les propostes permetran conèixer destacats espais del patrimoni gironí, com els jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, o el memorial Passatges de Portbou, dedicat a Walter Benjamin.

D'altra banda, amb la voluntat d'oferir propostes originals per descobrir el patrimoni, Som Cultura proposa un nou cicle per conèixer museus o fortaleses de les comarques gironines d'una manera amena i divertida a partir de jocs de misteri, gimcanes o sessions de jocs d'escapada. En total es programen vuit sessions, entre les quals Escape Bunker Roses, en què els participants tindran 40 minuts per sortir del búnquer del castell de la Trinitat de Roses; Misteriós crim a la mansió Garriga, una visita teatral al Museu del Mar de Lloret de Mar, adreçada a un públic adult, que consisteix en diversos jocs de pistes que han de permetre descobrir un assassí; o Caçadors de joies, una proposta per a tots els públics que inclou una activitat de geocerca amb esmorzar inclòs durant una visita al DOR Museum i l'Espai Quim Hereu, a la fortalesa de Sant Julià de Ramis.

La programació presenta activitats inclusives per apropar la cultura a col·lectius de persones amb discapacitat. Destaca una nova visita al Museu de la Pesca de Palamós que porta per títol A l'art, tothom hi té part. Visita accessible i inclusiva al Museu de la Pesca. La proposta permetrà a tota mena d'espectadors apropar-se a la col·lecció d'aquest centre cultural, tastar la cuina marinera, tocar les arts de pesca o escoltar les barques de pesca. Al Museu d'Olot també es programa una visita guiada que permetrà als visitants tocar algunes de les obres d'aquest espai cultural.



Reprogramació d'activitats

Algunes de les propostes més exitoses de les darreres edicions del Som Cultura es tornen a programar de manera reformulada per oferir-les a nous espectadors. Entre aquestes propostes destaca la visita guiada que permet descobrir la infantesa del pintor Salvador Dalí a Figueres i que organitzen conjuntament els museus de la ciutat: Teatre-Museu Dalí, Museu del Joguet de Catalunya i Museu de l'Empordà. La proposta inclou la visita als tres espais culturals i, enguany com a novetat, finalitzarà amb un tast de tres vins oferts per la Ruta del Vi DO Empordà i el Consell Regulador de la DO Empordà.

De les propostes que es tornen a programar en aquesta quarta edició també destaca la reedició de la proposta els Museus surten al carrer, que celebrarà la seva tercera edició dins del Som Cultura. Aquesta activitat reuneix una quinzena d'equipaments de la Xarxa de Museus de Comarques Gironines, que programaran tallers infantils durant tot un matí. En aquesta edició, la proposta tindrà lloc a Ripoll i, com a novetat, inclourà un espai de joc lliure per a infants així com l'actuació de Little Testa, que presenta el seu espectacle de circ 4x4 Show.

Finalment, el 23 de novembre el municipi d'Hostalric acollirà el concurs fotogràfic d'Instagram #instaSomCultura, en què es durà a terme una visita guiada a la Fortalesa, l'espai de l'antic castell dels Cabrera.

Les inscripcions a les activitats del Som Cultura 2019 es poden tramitar a través del web http://somcultura.com/