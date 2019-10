Subirós proposa un viatge teatral pels feminismes des de 1930 i fins a l'actualitat

Clara Campoamor, Virginia Woolf i Simone de Beauvoir, però també Virginie Despentes, Femen o les Guerrilla Girls, les veus més potents del feminisme d'aquest segle i del passat, són el punt de partida del nou espectacle de la directora Carlota Subirós, que s'estrena divendres a la sala La Planeta de Girona dins el festival Temporada Alta. GRRRLS!!! Manifestos feministes dels segles XX i XXI és un projecte de teatre documental que se centra en les figures d'algunes de les grans teòriques de la lluita de les dones i recull el posicionament de noms com Mina Loy, Pepita Guerra, Carol Hanisch, Valerie Solanas i Riot Grrrl per fer un recorregut pels feminismes des del 1930 i fins a l'actualitat.

Subirós defineix l'espectacle com «un collage de textos feministes» enllaçats sense ordre cronològic que no pretén tenir una voluntat «acadèmica» o «enciclopèdica», sinó fer un viatge per textos «suggerents, impressionants i vigents», saltant en el temps i l'origen geogràfic.

GRRRLS!!! és el resultat d'un procés de treball dramatúrgic i escènic obert, impulsat per l'Institut d'Humanitats i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), en paral·lel a l'exposició Feminismes! a partir de l'efervescent material que constitueixen els manifestos feministes dels segles XX i XXI.

L'espectacle posa la mirada en un feminisme «interseccional» que connecta directament amb altres moviments com la lluita contra el racisme o l'homofòbia. «És en aquest espai d'interseccionalitat que se situa el feminisme i on té aquesta potència tan esfèrica, transformadora i global», assegura Subirós.

La seva proposta aborda els feminismes en plural i se centra en les figures d'algunes de les grans teòriques de la lluita feminista i dels seus manifestos, moviments vinculats a la renovació de la democràcia i de les relacions individuals.

Subirós afirma que «sempre» l'ha mobilitzat l'afany de «compartir preguntes» i creu que l'escena és un lloc «excepcional» per fer-ho. Així mateix, assegura ser conscient de l'«efervescència» del feminisme entre les generacions joves i, tot i que remarca que la peça és per a «tot tipus de públics», reconeix que té una vocació especial de donar a conèixer al jovent les veus femenines que van veure créixer el moviment dècades enrere.

Les intèrprets que donaran veu a totes aquestes dones de moments i geografies distants són Clara Aguilar, Silvia Albert Sopale, Laura Weissmahr, Mö Benet, Adeline Flaun, Ximena Escobar, Tamara Ndong, Alba Pujol i Mireia Tejero, que proposen un recorregut lliure a través d'alguns dels textos que han configurat les diverses veus del moviment.

Tot plegat, en un ecosistema de música i sons –a càrrec de Clara Aguilar– acompanyat d'efectes visuals, com projeccions, que identifiquen els textos a mesura que apareixen en ordre no cronològic i en ressalten paraules clau.