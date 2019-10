Els periodistes castiguen la llunyania del president de la Fundació Gala-Dalí

Els periodistes gironins van castigar ahir el president de la Fundació Gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader, amb la Mosca Borda, el guardó que atorguen a persones i institucions que els dificulten la feina, mentre que van premiar amb la Mosca Grossa la «diligència i professionalitat» de la cap de premsa de l'Ajuntament de Blanes, Eva Palau.

Dels 65 vots emesos per decidir la Mosca Borda, el 37% (24) han anat per Mercader, a qui els periodistes recriminen la llunyania de la premsa local. Critiquen que, malgrat que quan va accedir al càrrec fa dos anys va anunciar un acostament a Figueres, aquest no s'ha produït i que, per entrevistar-lo, cal anar fins a Barcelona. A només un vot de Mercader ha quedat el director de comunicació del Girona FC, David Torras (35% dels vots) i al darrere Jaume Dulsat i Anna Riera, alcalde i coordinadora de comunicació de Lloret de Mar (28%).

Pel que fa a la Mosca Grossa, que premia aquells qui faciliten la feina als periodistes, ha recaigut en la responsable de premsa de Blanes, Eva Palau, que repetia com a candidata. Dels 78 vots emesos en aquesta categoria, 45 (el 58%) han anat per Palau, per reconèixer «la seva professionalitat, diligència i eficiència davant qualsevol sol·licitud, tant si es tracta de temes polítics relacionats amb l'Ajuntament com de qualsevol altra informació». Per darrere ha quedat Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre (27%) i el cap de premsa de l'Ajuntament de Palamós (15%).

A més d'aquestes dues Mosques, la junta del Col·legi de Periodistes en lliura dues més: la de Sant Narcís i la del Col·legi. La primera reconeix persones o entitats que hagin destacat per la defensa dels drets, béns o interessos col·lectius, o bé que hagin difós la realitat gironina més enllà de les seves fronteres naturals. Aquest any ha reconegut el GEiEG, coincidint amb el seu centenari, per «haver sabut preservar els seus orígens: l'esport amateur, l'activisme social i cultural», va destacar el president del Col·legi, Joan Ventura. La Mosca del Col·legi, que distingeix trajectòries professionals, ha anat a Rafel Nadal i, a títol pòstum, a la figuerenca Montserrat Minobis, que va ser degana de l'ens col·legial i va morir fa uns mesos. L'acte també va tenir un record per la periodista del Punt Avui Irene Rigall, desapareguda el 2011.