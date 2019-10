La UdG aprova un sistema alternatiu a l'avaluació continuada i que permetrà les manifestacions d'estudiants

El claustre de la UdG ha aprovat avui instar el Consell de Govern de la Universitat de Girona a incorporar un sistema d'avaluació alternatiu, que permetrà als estudiants no seguir un sistema d'avaluació continuada. D'aquesta manera, podrien participar en les mobilitzacions com les de les últimes setmanes.

El sistema que es proposa preveu que cada estudiant podrà decidir lliurement si anar a un únic examen final amb possibilitat d'un segon examen de recuperació; o bé fer el seguiment del curs segons diu la fitxa de cada assignatura penjada inicialment al web de la UdG. Amb aquests condicionants, es garanteix que cap persona impedirà l'accés d'estudiants, PAS O PDI als edificis de la UdG, facilitant en tot moment la normal realització de les classes fins al final del curs 2019-2020.

"Dilluns garantirem tots els drets, el dret a ser avaluat i el dret a l'expressió. El pacte és prou clar", ha assegurat el rector de la UdG, Quim Salvi.

Manifest en contra de la sentència del procés

D'altra bada, per àmplia majoria un manifest en contra la sentència del procés i la judicialització política. El text ha rebut el suport de 91 claustrals, mentre que 8 hi han votat en contra i 9 s'han abstingut.

El manifest declara "que no hi ha marge per al silenci de la institució universitària davant la situació actual de repressió i erosió de les llibertats i els drets civils i polítics" i exigeix "la immediata posada en llibertat de les persones injustament condemnades o en presó provisional", aposta per una llei d'amnistia, i condemna "qualsevol forma de violència; també la repressió i la violència policial, que ja ha ocasionat greus lesions a manifestants i estudiants".

D'altra banda, manifesta la convicció que "en una cultura democràtica madura no hi ha altra via per a la solució dels conflictes i les diferències polítiques que el diàleg, la negociació i el respecte a l'expressió democràtica de la voluntat popular"

En el debat previ, el degà de la Facultat de Dret, Albert Ruda, ha intervingut per comentar el text i considera que s'hauria de retirar. Ha comentat que "ningú s'ha llegit la sentència" i ha afegit que "no crec que s'hagi d'entrar en debats purament ideològics perquè som en una administració pública. No hem de donar una opinió personal i elevar-la públicament com a administració institucional".

Ruda ha sentenciat que "la UdG no es pot convertir en un CDR". Creu que el claustre no és competent "legalment" per portar aquest manifest a vot.

Al debat del text s'hi han afegit la professora en Sociologia de la UdG, Cristina Sánchez, i el professor de la facultat d'Educació i Psicologia, Pere Soler. Sánchez ha assegurat que no es pot parlar de "neutralitat perquè no existeix", mentre que Soler ha felicitat als estudiants universitaris per haver proposat el claustre extraordinari.