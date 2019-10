Neus Ballús presenta a Girona la seva primera pel·lícula de ficció

La directora de cinema Neus Ballús va presentar ahir a Girona la seva primera pel·lícula de ficció, El viatge de la Marta, després de l'èxit de La plaga, guanyadora de diversos premis internacionals. La directora va ser ahir als cinemes Albèniz amb la protagonista del film, Elena Andrada, i el productor, el gironí Edmon Roch.

La cinta pren el Senegal com a escenari d'una història protagonitzada per una família que està de vacances en un complex turístic. La filla adolescent haurà de lluitar contra les desigualtats socials i les diferències de cultures per conèixer gent de la seva edat i fer amics. A més d'Andrada, compta amb Sergi López i Ian Samsó als papers principals.

Rodat en sis setmanes al sud de Dakar, el film mostra el viatge a la maduresa de la jove en un entorn on contrasten la bombolla dels resorts turístics i la realitat del Senegal. Es va presentar a la Berlinale, on va tenir «molt bona acollida», explica Roch, i ahir es va estrenar amb 28 còpies a tot l'Estat, una de les quals la dels Albèniz.

Roch va detallar que va conèixer Ballús en l'entrega d'uns Premis Ciutat de Barcelona. «Jo havia vist La plaga, que em va semblar una proposta molt estimulant, i em va explicar que tenia un guió entre mans», detalla el productor de films com El niño o la saga d'animació protagonitzada per Tadeo Jones.

«Em va presentar un guió extraordinari, una història realment bonica d'aquelles que dius: 'soc productor per fer aquest tipus de pel·lícules'», continua.

Una de les tasques més complicades, explica Roch, va ser el càsting. «Teníem clar que volíem que en Sergi López fes de pare, però la resta del càsting no volíem que fos professional. Es van fer moltes proves en instituts per trobar els dos joves, que havien de saber català i francès, i vam veure molts nois abans de trobar l'Elena i l'Ian», diu.

«La Neus Ballús tenia molt clar que s'havia de generar una sensació de complicitat, de vincle entre ells, i per això van estar treballar molt temps amb en Sergi López abans del rodatge. El que veu l'espectador ha de tenir aparença de ser molt senzill i natural, però hi ha molt treball al darrere», diu.