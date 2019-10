Prop de 300.000 gironins que no tenien el català com a llengua inicial el saben parlar

Unes 294.000 persones de les comarques gironines que no tenien el català com a llengua inicial el saben parlar actualment, segons l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018, que constata un creixement del coneixement de la llengua a la demarcació. L'enquesta, que s'ha fet a 756 gironins, analitza els coneixements, els usos i les actituds lingüístiques dels ciutadans de 15 anys o més de Catalunya, amb especial atenció al català i a l'aranès.

Tot i que hi ha 277.900 persones que tenen el català, sol o compartit, com a llengua inicial (la que van parlar per primera vegada a casa seva), n'hi ha 517.800 que el saben parlar. En nombres absoluts i des de 2003, més de 100.000 gironins han après català.

La majoria de població gironina de 15 anys i més declara entendre el català (94,4 %), saber parlar-lo (87,4 %), llegir-lo (88,4 %) i escriure'l (71,5 %), uns percentatges superiors a la mitjana catalana, segons es desprén dels resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2018 (EULP18), que es va presentar ahir durant la Matinal de Llengua a la Casa de Cultura de Girona. La sessió va anar a càrrec de la sub-directora general de Política Lingüística, Marta Xirinachs, i la tècnica del Servei d'Informació, Difusió i Estudis de Política Lingüística, Anna Torrijos.



Llengua habitual per al 54%

El nombre de persones que tenen el català com a llengua habitual i d'identificació supera els que la tenen com a llengua inicial: el 54,1 % de la població té el català com a llengua habitual, gairebé 9 punts per sobre dels qui la tenen com a primera llengua o inicial (45,4 %). En comparació amb la darrera edició de l'enquesta, feta l'any 2013, hi ha 30.000 gironins més que tenen el català com a llengua habitual.

El percentatge de català com a llengua habitual és majoritari a les comarques gironines i situa aquest territori per sobre la mitjana catalana. Tot i això, l'ús del català se situa per sobre de les comarques gironines en quatre dels vuit àmbits territorials: Terres de l'Ebre (72,2 %), comarques centrals (59,6 %), l'Alt Pirineu i Aran (58,8 %) i Ponent (57 %).

En canvi, al Camp de Tarragona i al Penedès aquest percentatge és a l'entorn d'un 39% i al Metropolità és del 27,5%. En aquests darrers territoris, el percentatge de castellà supera el de català.

A més, a les comarques gironines, gairebé 90.000 persones tenen com a llengua inicial llengües diferents del català i del castellà. La més destacada és l'àrab, amb 21.700 persones, segons l'estadística presentada ahir al matí a Girona.

L'enquesta, que realitzen conjuntament entre la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l'Institut d'Estadística de Catalunya, també destaca la transmissió linguística intergeneracional, que és favorable al català a les comarques gironines en 8,5 punts. Aquest indicador surt de la diferència entre el percentatge de població que parla català amb la mare i el que l'usa amb el fill.

La mitjana al conjunt de Catalunya és de 7,1 punts.