Iniciar-se en el món del musical amb tots els sentits

La companyia Concerts pels més Menuts estrena aquest dimarts El Canal de Salt el seu nou projecte, Musicals pels més menuts, que vol acostar l'imaginari dels musicals de teatre i de cinema als nens i nenes de fins a quatre anys. L'espectacle, que es podrà veure en tres funcions dins el festival Temporada Alta, juga amb sentits com l'oïda, el tacte o l'olfacte gràcies a la proximitat entre el públic i els músics.

Si Temporada Alta va començar a apropar-se al públic més petit amb els Concerts per a nadons de Paulo Lameiro, ara és el torn del món dels musicals

.

Faló Garcia i Adrià Bauzó, de la Companyia Pels Més Menuts, han adaptat algunes de les peces més conegudes del repertori de musicals, com el Mag d'Oz. L'objectiu de la companyia no ha estat infantilitzar les peces, sinó simplement arranjar-les per fer-les arribar als nadons en un concert molt dinàmic i ple de matisos.

Com és habitual, els més petits tindran l'oportunitat d'accedir a l'espai escènic i compartir l'experiència amb els artistes i músics. Els intèrprets se situen al centre d'un rectangle envoltats pels espectadors, que poden percebre la vibració dels instruments acústics en la seva pròpia pell, poden jugar amb materials naturals, teles i bombolles. La música i una gran diversitat de timbres, intensitats, i tempos es combinen en cada moment en funció de les necessitats dels nadons i es dona tota la importància al moviment plàstic, tant del cos com dels materials que s'utilitzen, fins i tot dels instruments.

Amb menys d'un any de vida, la Companyia pels Més Menuts s'ha fet un lloc entre els espectacles familiars més ben valorats del país amb projectes com Black Music pels més Menuts o Nadales pels més Menuts. El desembre passat van estar nomiats als premis ARC com a millor espectacle familiar del 2018 i també han estat seleccionats per formar part dels 20 espectacles recomanats pel 2019 a RED Escena, la xarxa espanyola de teatres, auditoris, circuits i festivals de titularitat pública.