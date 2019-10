El castell de Montsoriu es reivindica

Els responsables del castell de Montsoriu demanen ajut a les administracions per a la reconstrucció de la capella gòtica destruïda per un tornado la setmana passada. La capella, situada al pati d'armes, va ser construïda entre el 1347 i 1348 i era un dels projectes de rehabilitació previstos per als propers anys. La força del vent va tombar un dels murs, però encara queden dempeus la paret oest i la sud, que conserven els finestrals.

«La capella estava pendent d'una actuació integral, però, després de la caiguda del mur necessita una restauració com més immediata millor, i fem una crida a totes les administracions perquè hi contribueixin. Ja estem en converses i segur que arribaran a bon port», deia ahir Salvador Balliu, president del consell comarcal de la Selva, ens propietari del castell.

La directora dels serveis territorials de Cultura a Girona, Carme Renedo, va avançar que el govern té previst aprovar avui una primera línia d'ajudes extraordinàries per les afectacions del temporal i que el Departament està treballant perquè també s'hi inclogui el patrimoni afectat.



La museïtzació

En els darrers vint anys, les obres de restauració del castell han permès recuperar i consolidar els elements sobre els que pivotarà la futura museïtzació del conjunt, com la sala noble, la cuina o el pati d'armes i la galeria porxada.

En aquest sentit, està previst que el cos de guàrdia aculli audiovisuals i una exposició sobre el vescomtat de Cabrera i la sala noble, l'espai reservat pels àpats, es convertirà en ua sala per als actes, exposicions itinerants i concerts de petit format, segons va detallar l'antic coordinador de Montsoriu, Joan Carles Codolà.

Tot per fer més entenedora la història del gran castell gòtic català, ubicat entre Arbúcies i Sant Feliu de Buixalleu, i que cada any visiten unes 18.000 persones.