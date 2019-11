Girona adjudica el subministrament de llibres per a les biblioteques a Les Voltes

L'Ajuntament de Girona ha adjudicat el subministrament de llibres per a les biblioteques municipals a la llibreria Les Voltes, de la família Matamala. La fundació Llibreria Les Voltes s'ha imposat a les altres dues candidatures que s'havien presentat a la licitació, una de l'Abacus i l'altra integrada per les llibreries Geli, 22 i Empúries.

És la primera vegada que l'Ajuntament fa un concurs públic obert per adquirir fons documental per a les biblioteques i els serveis d'extensió bibliotecària i actualitzar el catàleg bibliogràfic i audiovisual. El contracte, que es va formalitzar el passat mes d'abril, és per un any prorrogable fins a quatre.

Es divideix en tres lots: un de fons bibliogràfic de ficció i no ficció, majoritàriament en català i castellà però també en altres llengües que no suposaran més d'un 10% del total, amb un pressupost de 50.723,27 euros (IVA inclòs); un de fons bibliogràfic infantil, també de ficció i no ficció, amb un pressupost de 24.929 euros; i un tercer per al fons audiovisual pressupostat en 11.338,73 euros.

Els dos primers lots s'han adjudicat a Les Voltes, mentre que el darrer l'ha guanyat Tatarana S.L., l'única candidatura presentada.

En el cas dels dos lots de llibres, Les Voltes ha aconseguit la màxima puntuació possible, 100 punts, complint tots els criteris puntuables, mentre que l'Abacus ha obtingut 99,25 punts -per no demostrar la possibilitat de fer cerques al seu catàleg per any de publicació- i la dels llibreters gironins associats, 98, per no poder consultar l'estat de les comandes ni fer cerques per data, número i estat, segons la resolució del concurs.



També llibres en castellà

Ubicada a la plaça del Vi de Girona, la llibreria Les Voltes ha anat sempre lligada a la família Matamala. Abanderada de l'activisme polític i cultural catalanista durant dècades, físicament ven llibres i revistes exclusivament en català.

Malgrat que a la seva botiga en línia es poden trobar alguns títols en castellà sota demanda, «l'única excepció», expliquen des de la llibreria, «és la que es fa amb les biblioteques», ja que els serveixen llibres també en castellà i en altres idiomes a partir dels catàlegs de les diferents editorials.

A banda del contracte de l'Ajuntament, fa anys que treballa amb les biblioteques de la Diputació.