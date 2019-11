El fotògraf Martí Albesa explora el drama fronterer a la Casa de Cultura

La Casa de Cultura de Girona acull, fins dimarts vinent, dia 5 de novembre, l'exposició La frontera Sud, a l'ombra del Nord, de Martí Albesa, guanyador de la dissetena edició del Premi Joves Fotògraf(e)s organitzat pel Centre de la Imatge de la Diputació de Girona (INSPAI). Després d'exhibir-se a Girona, el reportatge fotogràfic sorgit del projecte de l'Agència Talaia sobre el fenomen migratori al sud d'Europa, s'integrarà dins el programa d'Exposicions Itinerants de la Diputació de Girona, amb l'objectiu que es pugui veure a diferents sales d'exposicions de les comarques gironines.

El projecte consta d'un conjunt de trenta fotografies en color, per mitjà de les quals Martí Albesa construeix un discurs amb l'objectiu d'explicar la realitat que s'està vivint a la frontera sud d'Europa, amb l'arribada massiva de persones provinents del continent africà i la situació de col·lapse de les institucions encarregades d'atendre-les. «Als seus ulls, res més que tristesa i resignació. Als seus cors, una força més que humana per sobreviure a les misèries que els han estat escrites. No hi ha tanques, ni mars, ni fronteres tan fortes com el dret a migrar que exerceixen a cada pas», explica l'autor.

Per donar cos a aquest reportatge fotogràfic, Albesa ha centrat el seu treball en els ports de Tarifa, Algesires i Barbate, i en els centres que acullen els immigrants a Los Barrios i San Roque. El fotògraf mostra com, durant el període en què va realitzar el reportatge, a principis d'agost del 2018, «la inacció i la descoordinació van acabar en aglomeracions en centres esportius, magatzems en desús o fins i tot als mateixos ports». Així, el resultat va ser el de «centenars de persones amuntegades, a l'espera que alguna institució se'n fes càrrec».

Martí Albesa va néixer a Olot el 1988, on resideix. Format com a fotògraf i dissenyador gràfic, es dedica professionalment a la fotografia de premsa i a la producció de reportatges fotogràfics i projectes audiovisuals.

L'any 2017 va fundar l'agència de comunicació Talaia, des de la qual treballa el fenomen migratori a Grècia i al sud peninsular. Amb la seva càmera cobreix els punts calents de les rutes migratòries d'entrada a Europa.

Ha produït i realitzat documentals, com ara Eko 385, a través de l'Agència Zoom, i Més enllà dels camps, estrenat als Cinemes Aragó de València i als Cinemes Girona de Barcelona. També ha treballat en projectes locals, com Dones de la Vall II, amb l'Institut Català de les Dones i l'Institut Català de les Empreses Culturals.